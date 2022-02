Pnrr, Occhionero (Italia Viva): no a sottrazione risorse per Sud

La deputata molisana di Italia Viva Giusy Occhionero interroga la Ministra Mara Carfagna

ROMA. Pnrr: Iv, no a sottrazione risorse per Sud. «Finalmente nella programmazione, nelle norme, negli indirizzi c'è la determinazione di garantire ciò che spetta al Sud».

Lo ha detto Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva, nella replica al question time con la ministra per il Sud Mara Carfagna, a proposito della richiesta della collega Giuseppina Occhionero di monitorare la corretta allocazione delle risorse del Pnrr destinate al Sud. «Neanche un euro in meno del 40% delle risorse assegnate con il Pnrr - ha spiegato - può essere sottratto al Sud. Nessun ministero, titolare di risorse, nella fase della predisposizione dei bandi potrà operare senza un controllo preventivo che stabilisca con certezza che il 40% dei fondi siano destinati alle regioni del Sud.

Come ha sottolineato la ministra Carfagna, un monitoraggio solo successivo, ex-post, rischierebbe di trovarci di fronte a sorprese di una distribuzione non in linea con l'indirizzo del governo. Sosteniamo con forza l'iniziativa della ministra Mara Carfagna in tal senso e monitoreremo nelle commissioni ed in Parlamento che questa straordinaria, irripetibile occasione sia garantita al Sud. Il Pnrr rappresenta un'occasione irripetibile. Le sue risorse sono disponibili ora e ora devono arrivare nei luoghi che ne hanno bisogno. È un'occasione per fare dell'Italia un Paese che non viaggi piu' a due marce ma con una velocità unitaria», conclude.

IL QUESTIONE TIME DELLA DEPUTATA OCCHIONERO ALLA MINISTRA CARFAGNA

«Signora Ministro, il “decreto Governance PNRR” prevede che il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente sia destinato al Mezzogiorno, con una cabina di regia che coordini gli interventi del Piano.

Sembra però che tale clausola non sempre sia rispettata, soprattutto dal bando del Ministero dell'Università e della ricerca, che prevede 2,4 miliardi per gli asili nido, che utilizza criteri penalizzanti soprattutto per il Sud, in particolare per la Campania e la Sicilia. È, peraltro, difficile monitorare in via preventiva tali criteri utilizzati anche per l'attuazione dei singoli progetti. Ecco perché, data la sua sensibilità, le chiediamo quali siano, se ci sono, le modalità di controllo e monitoraggio previste da questo decreto, anche rispetto alla fase preventiva della elaborazione e della predisposizione dei bandi, per evitare che il Sud sia il fanalino di coda rispetto alle risorse destinate in questo momento e utili per il nostro Mezzogiorno».

La replica della Ministra per il Sud e la coesione territoriale.

«Ringrazio gli onorevoli interroganti, perché mi offrono l'occasione di chiarire le modalità con le quali il Governo intende assicurare il concreto rispetto dell'impegno assunto di investire nel Mezzogiorno non meno del 40 per cento degli investimenti territorializzabili del PNRR; un impegno che, come sapete, è anche stato tradotto in una clausola normativa.

Come sapete, quella del 40 per cento è una soglia superiore a quella prevista per gli investimenti di bilancio ordinario, parametrata alla popolazione residente al Sud e, dunque, pari oggi al 34 per cento. È una soglia superiore, proprio perché il Governo si è impegnato a fare della coesione territoriale e della riduzione dei divari territoriali un obiettivo trasversale dell'intero PNRR. Sino ad ora, le amministrazioni hanno rispettato tale obbligo. I casi citati dagli interroganti relativi all'edilizia scolastica e al finanziamento dei progetti di ricerca hanno fatto registrare, nel primo caso, l'assegnazione al Sud del 49 per cento del totale, con punte del 55,29 per cento per gli asili nido e del 40 per cento per le scuole dell'infanzia e, nel caso dei progetti di ricerca, la riserva del 40 per cento è assicurata per la quota del bando finanziata con risorse PNRR, pari a 550 milioni, a cui il MUR ha inteso aggiungere poi altre risorse nazionali, purtroppo queste non coperte da vincolo di destinazione territoriale.

Voglio però affrontare, nel dettaglio, il problema di fondo posto dagli interroganti. Questa prima fase di attuazione del Piano ci ha fatto già comprendere che, per assicurare davvero il rispetto dell'obiettivo del 40 per cento, il meccanismo di verifica ex post disegnato dal legislatore è, sì, necessario, ma non è sufficiente. Ad esso è fondamentale associare un continuo e costante monitoraggio ex ante che operi sin dalla fase di predisposizione dei bandi, degli avvisi e, in generale, dei provvedimenti di riparto territoriale delle risorse.

Con questa consapevolezza, ho fortemente sostenuto e ottenuto, in cabina di regia, l'attivazione di un meccanismo preventivo che veda direttamente coinvolti il Dipartimento per la coesione, il MEF e tutti gli altri Ministeri. Il Dipartimento per la coesione, d'intesa con il MEF, sta svolgendo confronti bilaterali con le singole amministrazioni e sta raccogliendo in un unico database le informazioni specifiche. Questo lavoro ci consentirà, già dalle prossime settimane, di avere un quadro puntuale del rispetto del criterio del 40 per cento, ma soprattutto ci permetterà di affiancare e sostenere le singole amministrazioni nella fase di predisposizione degli stessi provvedimenti, prevenendo il più possibile i rischi di mancato o ridotto assorbimento al Sud. Questa azione di monitoraggio preventivo sarà cruciale - naturalmente richiede anche la collaborazione di tutte le amministrazioni titolari di interventi PNRR - e consentirà che i bandi e gli avvisi prevedano meccanismi in grado di stimolare e favorire un effettivo assorbimento delle risorse da parte di enti, imprese o altri soggetti beneficiari operanti nel Mezzogiorno.

Sono la prima ad essere preoccupata che la clausola del 40 per cento non resti sulla carta. Averla rivendicata e averla ottenuta è stato sicuramente un successo, ma anche un'assunzione di responsabilità che impone al Ministero per il Sud un'azione di controllo, di monitoraggio e di affiancamento costante, ma impone anche da parte di tutte le amministrazioni titolari di interventi l'impegno a rispettare questa clausola e a non eluderla».