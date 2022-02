«C'è voglia di centro», Mastella rilancia il Molisannio e su Calenda... è poco Clemente

«C'è voglia di centro», Mastella rilancia il Molisannio e su Calenda... è poco Clemente

TERMOLI. Il concetto di Prima Repubblica si declina perfettamente con Clemente Mastella, che ha attraversato gli ultimi 46 anni di vita politica italiana, sin dalla prima elezione, avvenuta nel 1976 alla Camera dei deputati, quand’era appena 29enne. Ora è sindaco di Benevento e nelle interviste rilasciate stamani ai colleghi nell’ambito della manifestazione che ha segnato il debutto del nuovo soggetto “Noi di Centro”, che ha preso vita proprio a cavallo del voto sul Quirinale, ha rilanciato anche quel vecchio pallino del Molisannio, di cui dice un gran bene, e come perfetto ospite del capoluogo, lascerebbe a Campobasso la città guida.

«Centrosinistra e centrodestra alla prova del fuoco hanno fallito. Per noi il 10% è alla portata», così Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ex Guardasigilli, commentatore politico da Mentana nell’ultimo romanzo Quirinale, che afferma di essere all’ultimo miglio della carriera politica eppure ha appena fondato un nuovo partito, che in realtà sa di vintage in quanto tenta di riportare in auge la mai trapassata democrazia cristiana. Noi di centro ha avuto il suo battesimo ufficiale in Molise, a Campobasso. All’hotel Rinascimento l’amico di sempre di Mastella Alfredo D’Ambrosio, nominato presidente onorario e il sindaco di Petrella Tifernina Alessandro Amoroso, coordinatore regionale, hanno illustrato piani e obiettivi. Primo passaggio è allargare il campo di questo agognato grande centro e per farlo Mastella guarda a Toti, Renzi, non di certo a Calenda e forse a Berlusconi.

Il partito si sta strutturando sul territorio grazie alle cariche appena conferite anche a livello locale e l’orizzonte, non troppo lontano è quello delle elezioni Regionali.

Proprio a Calenda dedica una frustata non da poco, definendolo pavone, compasso fine a ste stesso e anche di più.