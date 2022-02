Michele Marone nuovo coordinatore della Lega in Molise

CAMPOBASSO. Finisce il periodo di commissariamento della Lega in Molise. Dall'europarlamentare Massimo Casanova "Congratulazioni e buon lavoro a Michele Marone, già assessore regionale in quota Lega in #Molise e oggi chiamato ad una responsabilità importantissima con la nomina a segretario regionale del partito.

Sono certo che Michele saprà mettere a valore i principi che muovono la Lega e lavorare con passione per il bene del suo territorio e del #Sud tutto. Ringrazio Jari Colla per l’impegno profuso sino ad oggi.

Forza Michele, noi ci siamo e ti saremo accanto in questo sfidante percorso!"