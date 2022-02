«Migliore scelta possibile per la Lega in Molise», Casanova incontra Marone

L'intervista a Massimo Casanova

TERMOLI. È stato l’europarlamentare della Lega Massimo Casanova a rendere nota la nomina a coordinatore regionale in Molise di Michele Marone, avvenuta in presa diretta con l’investitura dal leader Matteo Salvini in call conference, sabato sera 12 febbraio.

A Marone lo legano sentimenti di amicizia sincera, al di là della stessa appartenenza al partito e per questo alla prima occasione, cogliendo l’opportunità data da una “missione” a Foggia, Casanova ha subito incontrato il neo coordinatore, che sostituisce con pieni titoli il commissario Jari Colla, e dovrà strutturare la Lega sul territorio.

Lunedì mattina al porto turistico Marina di San Pietro, l’abbraccio tra i due e chiaramente un primo dialogo nella nuova veste per Marone.

«Michele lo conosco da parecchi anni, è una persona particolarmente in gamba. Una scelta eccezionale, il meglio che poteva fare la Lega. Adesso toccherà a Michele far vedere quello che vale. Ma io so quello che vale. Per quanto mi riguarda sono a disposizione per avviare una particolare sinergia e tornare a parlare di politica e temi concreti sul territorio che vede il turismo al primo posto. Il turismo è al primo posto. Adesso vediamo come riuscire a gestire la situazione.

Non dimentichiamo anche le infrastrutture, sono fondamentali, soprattutto per far sviluppare i territori perché lo sviluppo del territorio significa sviluppo del turismo». L’europarlamentare non ha problemi nemmeno a parlare dell’attuale delicata situazione nazionale. «E’ un periodo particolare per tutti i partiti in questo momento. È un periodo particolare per l’Italia. Siamo tutti consapevoli di come sia fondamentale ripartire dal territorio e dalla base, su queste direttrici deve muoversi anche Marone e cominciare a costruire il partito. Ripartire da zero, per ricostruirlo con grande umiltà e poi con degli argomenti e delle argomentazioni da portare ai cittadini per far capire quello che noi stiamo realizzando a livello europeo, a livello nazionale e perciò anche sul territorio».