Ammessi i primi 4 quesiti referendari sulla giustizia, Marone: grande soddisfazione

TERMOLI. La Corte costituzionale ha proseguito oggi in Camera di consiglio l’esame sull’ammissibilità dei referendum cominciato ieri. In attesa del deposito delle sentenze, previsto nei prossimi giorni, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha finora ritenuto ammissibili i seguenti quesiti referendari:

1) Abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità;

2) Limitazione delle misure cautelari;

3) Separazione delle funzioni dei magistrati;

4) Eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm.

I quattro quesiti sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario. I lavori della Corte proseguono con l’esame dei rimanenti quesiti referendari

Il nuovo Commissario Regionale della Lega in Molise, Michele Marone, è estremamente soddisfatto del risultato raggiunto: «Sono contento che la Corte Costituzionale abbia ammesso già quattro dei sei quesiti referendari di riforma della Giustizia posti dalla Lega e sono particolarmente soddisfatto perché anche il Molise ha contribuito al raggiungimento di tale risultato, grazie a tutto il lavoro fatto da tutti noi sul territorio con i vari e numerosi gazebi di raccolta firme.

Un ringraziamento particolare a Tutti i militanti, iscritti ed amministratori della Lega Salvini Molise e della Lega Giovani Molise, che hanno sacrificato il loro tempo per dedicarlo all’attività referendaria di partito.

Il Paese ha bisogno di una Giustizia giusta ed autorevole e i cittadini hanno tutto il diritto di pretenderla!

Nuovamente grazie a Tutti».