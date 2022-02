«Quattro corsie, nessuno si intesti meriti che non esistono»

CAMPOBASSO. Il portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Vittorio Nola, interviene sulla questione della "Termoli-San Vittore".

«Ieri, abbiamo finalmente appurato che il primo lotto della superstrada del Molise, la famosa Quattro corsie che dovrà collegare l’Adriatica con la Roma-Napoli, sarà quel tratto di strada che legherà la circonvallazione di Venafro con l’A1.

Sul tema però va fatta un’operazione verità, perché ho sentito annunci spot ed esultanze da parte del centrodestra che ora cerca di intestarsi meriti che semplicemente non esistono. Per non parlare del fatto che, oltretutto, i 100 milioni stanziati sono solo una prima tranche, e di certo non bastano per il completamento dell’opera.

Intanto Anas sta per presentare il nuovo Contratto di programma col Governo nazionale e in quell’occasione illustrerà tempi e modalità di realizzazione del primo lotto.

Noi stiamo seguendo l’iter per quest’importante infrastruttura da sempre, curando con dovizia di particolari ogni fase procedurale. E lo stiamo facendo a tutti i livelli istituzionali, centrali e con le Regioni circonvicine, riponendo il massimo impegno affinché le risorse si concentrino su questa tipologia di investimenti strategici di interesse interregionale.

A beneficio di un’informazione corretta, va precisato inoltre che in Consiglio regionale abbiamo approvato all'unanimità mozioni sul tema in questione, così come alla Camera dei Deputati sono stati approvati Ordini del giorno promossi dal Movimento 5 Stelle.

Quindi nessuno dovrà attribuirsi meriti, perché su argomento di così ampia portata è fondamentale trovare convergenza unanime e lavorare all’unico scopo di raggiungere un risultato vitale per il Molise e per i molisani. Bisogna far sì che la Quattro corsie si faccia, una volta per tutte, e che si completi in tempi giusti assegnando allo scopo ogni anno la giusta quantità di risorse.

Scansando quindi protagonismi, strumentalizzazioni e campagne elettorali. Anche perché spesso, purtroppo, questi progetti sono rimasti solo vuoti annunci, e i cittadini finora hanno visto concretizzarsi ben poco, se non nulla».