Decreto bollette, Occhionero (Italia Viva): norma ok ma si acceleri su rinnovabili

TERMOLI. "Almeno a giudicare dalle anticipazioni, il dl bollette per imprese e famiglie in difficoltà ha un impianto efficace. Serve, tuttavia, un'accelerazione sulle rinnovabili".

Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, a proposito delle indiscrezioni riguardanti il decreto sulle bollette energetiche sul tavolo del Cdm di oggi.

"Il decreto va nella giusta direzione rispetto all'obiettivo di aiutare le fasce di popolazione e le attività produttive, che in queste settimane hanno dovuto affrontare gli aumenti in bolletta a causa della impennata del costo dell'energia. Non possiamo però tralasciare le energie rinnovabili, fondamentali per i prossimi anni. Se vogliamo favorirne la diffusione, e' indispensabile imprimere un'accelerazione nell'attuare il piano predisposto da Cingolani e finanziato con il Pnrr.

La crisi di queste settimane può diventare il momento per imprimere cambiamenti sostanziali di lungo periodo", conclude.