Energia, Casanova: “Primo passo concreto, in attesa di altri. Lega in prima linea”

BRUXELLES. “Grazie all’impegno della Lega, un segnale reale oggi dal Consiglio dei Ministri per abbattere il costo delle bollette e dare una mano concreta a famiglie e imprese molisane duramente colpite dal caro energia. Ricordo quando Matteo Salvini iniziò in solitaria questa battaglia, scandagliando uno ad uno i primi colpi di mannaia che si andavano abbattendo sul nostro tessuto economico. Oggi, a distanza di due mesi, qualcosa si muove. È un primo passo. Numerosi altri ne serviranno. L’emergenza morde e rischia di provocare un’implosione di dimensioni catastrofiche. In Italia come in Ue siamo in prima linea per evitare il tracollo della nostra economia”. Lo dichiara Massimo Casanova, europarlamentare Lega – ID, commentando il Dl Bollette in discussione oggi in Cdm.