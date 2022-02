Caro bollette, il Governo stanzia 6 miliardi per alleggerire "il carico" a famiglie e imprese

ROMA. Via libera del Cdm all'unanimità, secondo quanto si apprende da fonti di governo, al nuovo decreto contro il caro-bollette e al decreto sulle cessioni dei crediti legati ai bonus edilizi, compreso il Superbonus.

BOLLETTE - 'In campo quasi 8 miliardi di euro, senza scostamenti': Mario Draghi in conferenza stampa spiega i decreti bollette e superbonus varati dal Cdm. "L'obietitvo è rilanciare una crescita equa e sostenibile e affrontare il mercato del lavoro", combattendo la "precarietà". "L'intervento diretto supera i 5,5 miliardi, ma si associano interventi volti a sostenere regioni e comuni.

Abbiamo approvato un provvedimento per contenere il costo dell'energia e per sostenere il settore automobilistico: mettiamo in campo quasi 8 mld euro di cui 6 per l'energia e lo facciamo senza ricorrere a scostamenti bilancio" ha precisato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, spiegando il decreto sui rincari energetici nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Gli interventi nel decreto hanno lo scopo di "evitare che l'impatto dei prezzi dell'energia sia troppo negativo" per la crescita ha detto il ministro dell'Economia, illustrando i nuovi interventi tra cui la replica di quelli già attuati come l'azzeramento degli oneri di sistema sia per i piccoli che per i grandi utenti, l'abbattimento dell'aliquota Iva sul gas al 5%, e la conferma della protezione dei 3,5 milioni di nuclei familiari con redditi bassi che godono del bonus bollette. Vengono poi replicati gli interventi per le imprese energivore, circa 4mila, estendendolo anche alle imprese che autoproducono energia elettrica consumando gas. Inoltre, si aggiunge un sostegno di oltre 500 milioni per le gasivore che sono circa mille.

"L'obiettivo del decreto è sostenere l'economia in questa fase difficile, abbiamo avuto una performance molto positiva nel 2021, ora vediamo un rallentamento dell'attività in Italia e altri Paesi connesso all'evoluzione dei prezzi dell'energia" precisa il presidente del Consiglio. "Sì ci aspettiamo che i grandi produttori di energia condividano con il resto della popolazione il peso dei rincari dell'energia, sul come ci stiamo riflettendo". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiede se il governo stia pensando di chiedere un contributo alle grandi aziende. "Sul mercato del lavoro ci sono buone notizie: il numero degli occupati è cresciuto in Italia fra gennaio e dicembre di oltre 650 mila unità e il tasso di occupazione è aumentato di 2,2 punti percentuali ritornando al livello di prima della pandemia ma ovviamente ci sono delle criticità a cui ci siamo abituati e a cui non dobbiamo abituarci. La maggior parte dei nuovi dipendenti nell'ultimo anno ha firmato un contratto a tempo determinato e solo un quarto ha firmato un contatto permanente". Il presidente del Consiglio ha poi fatto una battuta: 'Avete visto che bravi ministri che ho, ho un governo bellissimo...' e poi: "Ieri ho semplicemente ricordato quello che è il mandato del governo, creato dal presidente della Repubblica, per affrontare certe emergenze e conseguire certi risultati".

UCRAINA - Il premier ha parlato anche della crisi ucraina. "Il colloquio è stato richiesto da Putin e la cosa importante è che l'atteggiamento dell'Italia, ma anche degli altri paesi, è l'unità della Nato che è senza sfumature. Ma accanto a questo è importante che ci sia una posizione ferma di fronte all'attacco in Ucraina. Ora tenere aperte tutte le possibilità di dialogo. L'ambizione è portare tutti allo stesso tavolo noi dobbiamo fare tutto il possibile perché ciò avvenga". Così il premier, Mario Draghi, in una conferenza stampa dopo il Cdm. Sulla visita a Mosca Draghi precisa che sarà 'a breve'. Il presidente del consiglio ha confermato che il presidente russo Putin nel colloquio telefonico si è detto pronto ad aumentare le forniture di gas all'Italia. "Putin ha accennato alla possibilità di continuare a garantire le forniture di gas all'Italia e di aumentarla se necessario. Questo va considerato anche alla luce degli impegni e delle relazioni con gli alleati e degli effetti delle sanzioni. È un impegno che apprezzo molto, ma ad oggi rimane solo un impegno" così il presidente del consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa.

COVID - "Voglio uscire al più presto possibile. Quindi anche limitare le restrizioni al più presto possibile, non abbiamo una road map specifica ma è questione di giorni in modo da eliminare ogni incertezza. È importante per le famiglie e le imprese". Così il premier, Mario Draghi, in una conferenza stampa dopo il Cdm. "La situazione sanitaria continua a migliorare. Calano terapie intensive e i ricoveri ordinari: la campagna di vaccinazione procede. Voglio ringraziare Figliuolo e tutti gli italiani che hanno deciso di vaccinarsi". "Le misure sono state prese con l'opinione degli scienziati che hanno seguito la pandemia, non sono politici che si sono inventati esperti ma scienziati che ci hanno sempre consigliato. Se usciamo così dalla pandemia è perché ci siamo vaccinati. L'Italia ha preso dei provvedimenti necessari per contenere il contagio e ci è riuscita".

Valgono circa 5,8 miliardi per il secondo trimestre gli interventi sulle bollette. Questi comprendono azzeramento degli oneri di sistema sull'elettricità sia per le famiglie che per le Pmi e le imprese più grandi per 3 miliardi, riduzione dell'Iva sul gas al 5% per circa 590 milioni, riduzione degli oneri sul gas per 480 milioni, rafforzamento del bonus sociale per 500 milioni, credito di imposta per le imprese energivore per 700 milioni e per le imprese gasivore per circa 500 milioni. Nel provvedimento oltre al capitolo energia anche l'automotive e la cessione del credito per bonus edilizi e Superbonus.

Arrivano multe e anche carcerazione per il "tecnico abilitato" che, nelle asseverazioni necessarie per ottenere i bonus edilizi, "espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione", oppure "attesta falsamente la congruità delle spese". La reclusione va da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro. Pena aumentata "se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri". E' quanto si legge nella bozza del decreto che introduce "misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia". Arrivano altri 100 milioni per il 2022 per fronteggiare nei primi sei mesi dell'anno gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. Lo prevede la bozza del dl bollette all'esame del Cdm. La compensazione per i contratti in corso sarà determinata applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi superiori l'8 per cento se riferiti esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento se riferiti a più anni.

Sempre secondo quanto si apprende da fonti di governo, arrivano altri 400 milioni di euro per le spese Covid delle Regioni per far fronte alla quarta ondata e per l'aumento della bolletta energetica per le strutture sanitarie. Lo stanziamento per l'acquisto di farmaci anti-Covid è di 250 milioni di euro. L'intervento sarebbe stato fortemente sollecitato al ministro della salute Roberto Speranza.

Nasce l'Anagrafe dei dipendenti pubblici. "Per il completo raggiungimento dei traguardi e obiettivi" della missione del Pnrr su digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione e "per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente", nella bozza del decreto bollette all'esame del cdm è previsto l'avvio del censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della PA, istituita presso il Ministero dell'economia e finanze.

"Grande soddisfazione" della Lega: fonti del Carroccio sottolineano che "sono state accolte molte delle richieste del partito di Matteo Salvini. In particolare: aiuto alle famiglie e alle imprese per fronteggiare l'aumento delle bollette, l'incremento della produzione nazionale di gas, la semplificazione per la crescita di energie rinnovabili, l'intervento fiscale sugli enormi guadagni di poche grandi aziende da redistribuire a migliaia di piccole imprese".

Con il decreto bollette arriverà un fondo unico pluriennale per l'automotive: secondo quanto si apprende da fonti di governo, nel corso della cabina di regia sul provvedimento è stata accolta la richiesta in primis del ministro Giancarlo Giorgetti di intervenire subito per sostenere il settore. Ci sarà uno stanziamento di 800 milioni nel 2022, che poi salirà a 1 miliardo l'anno.

Arriva il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti per l'efficienza energetica e promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni del Sud, pari a 145 milioni di euro all'anno per il biennio 2022 e 2023. Per promuovere invece la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le Pmi nasce il "Fondo Rinnovabili Pmi" con una dote di 267 milioni. Per quanto riguarda il credito d'imposta, rientrano nell'agevolazione "gli investimenti per conseguire" maggiore "efficienza energetica e per l'auto produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive".

Fondi ai comuni per coprire gli extra-costi per le bollette legati ai rincari dell'energia. E risorse ad hoc per gli impianti sportivi e le piscine in particolare, tra le più colpite dal mix tra restrizioni Covid e caro-bollette. Sono, secondo quanto si apprende, alcuni degli interventi accolti in cabina di regia e da inserire nel decreto. Si starebbero ancora facendo i calcoli definitivi per indicare le risorse, che per lo sport, istanza portata al tavolo dal ministro Giancarlo Giorgetti, potrebbero aggirarsi attorno ai 100 milioni. (FONTE ANSA).