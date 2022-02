Milleproroghe, Occhionero: da Italia Viva importante contributo

ROMA. “Il Dl Milleproroghe contiene risposto positive e importanti rispetto a un ventaglio ampio e complesso di criticità e di questioni”. Lo ha dichiarato Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, nel corso delle dichiarazioni di voto in aula sulla fiducia al Dl Milleproroghe.

“Il confronto con il Governo – ha continuato - ci ha consentito di inserire norme molto sentite come la proroga dell’imposta di registro agevolata per il riacquisto della prima casa, la proroga delle semplificazioni sull’occupazione di suolo pubblico o la sospensione degli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali. Importantissimo per tanti giovani in cerca di occupazione e per il settore dell’autotrasporto il mantenimento della misura che consente ai giovani fino al trentacinquesimo anno di età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali di fruire di un contributo per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’autotrasporto merci”.

“Preso quindi atto dell’importanza e della vastità del contributo che Italia Viva ha dato, non posso che esprimere la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto. Tuttavia, non ci sottraiamo ad affrontare i problemi politici che hanno portato polemiche e strascichi. Quelli su cui il Governo è andato sotto nelle Commissioni, erano temi importanti, certo, ma non al punto da mettere in discussione la linea politica dell’esecutivo”, ha concluso.