“SaniAMO la scuola per sanare il paese”, debutta l'Agorà dem adriatica

Politica in circolo

Politica in circolo mar 22 febbraio 2022

TERMOLI. Il Circolo di Termoli organizza la Agorà democratica “SaniAMO la scuola per sanare il paese”. L’Agorà si svolgerà venerdì 25 febbraio 2022, dalle 17:30 alle 19:30, a Campobasso - in presenza, presso il Dopolavoro ferroviario, al binario 1 della Stazione ferroviaria, in Piazza Vincenzo Cuoco, ma si potrà seguire anche online attraverso la piattaforma delle Agorà democratiche, al link dedicato.

Partecipano Manuela Ghizzoni, Responsabile Istruzione, Università e Ricerca del Partito Democratico, Chiara Gribaudo, deputata e Responsabile Missione Giovani del Partito Democratico, i sindacati confederali Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, la Segreteria regionale e le tre Federazioni del Basso, Medio e Alto Molise. Le Agorà democratiche sviluppano una grande discussione collettiva che trascende i recinti dei partiti e le appartenenze politiche.

Questa Agorà, in particolare, è dedicata alla riflessione sul rapporto tra scuola e mondo del lavoro, con un focus sul valore dell’alternanza scuola lavoro, oggi messa in discussione, sui protocolli di sicurezza e sulle forme di contrasto allo sfruttamento. Saranno rispettate le norme anti-Covid.

