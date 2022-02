Presa di posizione del Movimento 5 Stelle, presentato ordine del giorno

TERMOLI. Movimento 5 Stelle in prima linea contro «L'ingiustificato attacco che la Russia ha sferrato all'Ucraina è un vulnus ad uno Stato libero. Questa aggressione va condannata con fermezza alla luce dei principi costituzionali, del diritto comunitario e del diritto internazionale. Esprimiamo la nostra solidarietà al popolo ucraino e attraverso un ordine del giorno protocollato quest'oggi chiediamo che il Consiglio Comunale si faccia portavoce presso il Governo affinché vengano sostenute iniziative diplomatiche anche nell'ambito della unione europea e nello scenario internazionale per favorire una de escalation della tensione tra Russia e Ucraina. La guerra è una aberrazione in termini. Che se ne parli ancora oggi fa riflettere sulla natura dell'essere umano. Ognuno deve fare la sua parte per mettere fine pacificamente a questa follia. All’alba del 24 febbraio 2022 l’Ucraina è stata colpita da un attacco russo con missili cruise o balistici. L’avanzata russa è proseguita con la presa della centrale nucleare dismessa di Chernobyl e dell’aeroporto internazionale Antonov di Hostomel ed è tutt’ora in evoluzione. L’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa ai danni dell’Ucraina mina i principi fondamentali riconducibili alla norma consuetudinaria del rispetto della “sovranità territoriale” di uno Stato, in questo caso dell’Ucraina, soggetto autonomo e distinto di diritto internazionale, riconosciuto nella sua piena integrità territoriale e dei confini dalle Nazioni Unite, dalle altre principali organizzazioni internazionali e dalla comunità degli Stati. La Carta delle Nazioni Unite all’articolo 2 paragrafo 4 impone in particolare agli Stati di astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza dirette “contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato”. L’attacco operato dalla Russia è una aggressione da condannare con la massima fermezza. E’ un attacco al cuore di tutti noi che coltiviamo i valori, della democrazia, della libertà e della Sovranità Territoriale di uno Stato. Il vento di guerra che sta soffiando alle porte dell'Europa spaventa e va nella direzione opposta a quella della ragionevolezza, dell'accordo, della costruzione e lascerà dietro di sé solo macerie, morte e distruzione». Da qui, la formulazione dell’ordine del giorno rivolto al Consiglio comunale di Termoli: «Nel condannare l’ingiustificata invasione dell’Ucraina da parte della Russia volta a minarne l’integrità territoriale e l’indipendenza in spregio alle norme di diritto internazionale chiede al Governo Italiano, di sostenere iniziative diplomatiche anche nell’ambito dell'Unione Europea e dello scenario internazionale per favorire una de­escalation della tensione tra Russia e Ucraina. Si impegna ad esprimere vicinanza e solidarietà al popolo ucraino».