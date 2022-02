«La Russia, l’Ucraina e l’ipocrisia dell’Occidente»

TERMOLI. «La Russia, l’Ucraina e l’ipocrisia dell’Occidente».

Con questo titolo, l’avvocato Oreste Campopiano, da tempo critico con alcune scelte geo-politiche occidentali, sia degli Usa che dell’Europa, ha sviluppato il suo pensiero.

«Gli Stati Uniti e l’Europa, oltre alle pesanti sanzioni economiche contro la Russia, hanno deciso massicci interventi militari, non solo di armi convenzionali e munizioni, ma anche forniture di missili, sistemi anti carro ed armi pesanti.

Mi chiedo quali siano le finalità del sostegno militare all’Ucraina? Quale l’obiettivo strategico? Non è che è proprio quello che Putin prima dell’invasione Ucraina ha dichiarato? Evitare cioè che questo Stato entri a far parte della Nato e diventi una ulteriore minaccia al suo territorio?

Parlare di pace e contestualmente armare l’Ucraina, perché?

Per allungare i tempi del conflitto coi prevedibili enormi costi umani oltre che le perdite economiche i cui effetti sono e saranno devastanti per la nostra economia, certamente non per gli Stati Uniti o per i paesi più ricchi.

E la fornitura di armi non è un vero e proprio atto di guerra che rischia concretamente di allargare il teatro delle operazioni militari nel cuore dell’Europa?

Se poi tutto questo risponde alla inconfessata finalità dell’Occidente di sbarazzarsi o di indebolire definitivamente la Russia e Putin utilizzando il sangue del popolo ucraino che combatte sul campo, mi sembra francamente un atteggiamento ipocrita e vile.

Il canale della diplomazia è ancora aperto. Le garanzie per la Ucraina, per la Russia e per tutti sono ancora possibili.

Se la guerra dovesse continuare sarà l’Europa e ancor più l’Italia a pagare un prezzo altissimo in termini, forse non solo economici.

Da cittadino italiano chiedo al presidente Draghi di non unirsi al coro della ipocrisia e di fornire esclusivamente aiuti umanitari e non militari al popolo ucraino.

Per il resto so già come finirà e ne ho timore».