Orlando: «Chiacchiere da bar senza firma quelle della maggioranza»

TERMOLI. La polemica sul borgo antico non si sopisce dopo la risposta del centrodestra all'esponente dem Mario Orlando. L'ex presidente della IV commissione, infatti, va ancora all'attacco, definendo chiacchiere da bar senza firma quelle della maggioranza.

«Ancora una volta la “maggioranza comunale” risponde senza firma. Allora diciamo che il Sindaco, che farebbe meglio ad osservare un religioso silenzio, mi dà l’occasione di ribattere con chiarezza alla sua replica confusa. Ancora una volta, anziché dare spiegazioni a tutti i Termolesi di quale sia almeno uno straccio di programma sul “Borgo antico”, si parte con le offese, giustificando la propria inattività con la litania “la colpa è sempre degli altri”. Ma andiamo con ordine Partiamo dal parcheggio selvaggio in quel luogo di pregio e simbolo rappresentativo della nostra città che è il “Borgo Antico”.

Conosco bene le regole che vigono in quella parte di Termoli: infatti ho chiesto il perché del disordine quotidiano ormai divenuto consuetudine.

Se poi attualmente funziona la vecchia Ztl, se ne è accorto solo il Sindaco Roberti, perché è sotto l’occhio di tutti il parcheggio senza regole in ogni dove nel borgo, persino in piazza Cattedrale! Come mai? È semplice: manca il controllo che spetta prima di tutti al Sindaco, essendo lui a Capo dei Vigili Urbani di Termoli! Ma lui sta a Campobasso! Cosa devono pensare i turisti che vengono a visitare il nostro bellissimo Borgo o la nostra bellissima Cattedrale?

Anche sulla sporcizia che impera nel “borgo antico” occorre ricordare al Sindaco che non si migliora il servizio cambiando la modalità di raccolta dei rifiuti. Senza regole e controlli non si può pretendere che la Ditta operi miracoli. Ed anche qui il controllo lo deve fare lui. Signor Sindaco, ricorda che l’Amministrazione comunale è dotata persino di agenti ambientali? ma lei forse è troppo impegnato fuori della nostra città ed ormai ha perso di vista i problemi che la attanagliano.

Parli con i Termolesi e chieda cosa pensano della situazione ambientale del borgo! Sulla delocalizzazione del depuratore basta leggere gli atti (programmi triennali, delibere, determine) e verificare come sin dall’inizio del suo mandato la nostra amministrazione ha posto come obiettivo principale la completa revisione del Sistema Idrico Integrato di Termoli ormai vetusto con obiettivo principale quello di delocalizzare il depuratore del porto in tre step: 1) apertura del depuratore del Sinarca, sul quale avevamo ereditato un lunghissimo contenzioso che bloccava di fatto il suo funzionamento; 2) implementazione del modulo di Cavalieri di Vittorio Veneto con un impianto di risalita sito nel parco comunale e con implementazione delle condotte di scarico; 3) progetto di finanza, in considerazione che l’allora Crea, ora Acea, aveva più volte manifestato la propria intenzione di non voler più continuare. Il nostro progetto era dunque la definitiva e completa delocalizzazione del Depuratore del Porto e miglioramento della rete idrica e fognaria, ma voi/lei l’avete boicottato.

Dunque l’enorme contenzioso con la ditta aggiudicataria non solo porterà un ingente costo al Comune, che alla fine pagheremo noi cittadini, ma costringerà a ricominciare tutto da capo con esiti assai incerti dopo tre anni dal vostro insediamento. In altri termini siete ancora alle parole!

Chiudo con la questione dell’Educandato di Gesù e Maria, del Cinema Sant’Antonio con il palazzo sovrastante, che la nostra Amministrazione aveva in programma di acquisire in comodato per 99 anni il primo e in proprietà il secondo. Forse la “maggioranza (?)” non sa che il palazzo sovrastante al Cinema Sant’Antonio ove in parte ci sono Uffici comunali è in affitto al Comune per quasi 60.000 euro all’anno. Dunque con l’acquisizione si realizzerebbe un grosso risparmio, con la possibilità di allargare il palazzo della Città che obiettivamente è piccolo rispetto alle esigenze degli anni 50, quando è stato progettato. L’acquisizione dell’Educandato invece aveva un duplice scopo. Da una parte quella di formare con l’Università un polo di formazione superiore per l’enogastronomia (corso di laurea che l’amministrazione Sbrocca volle con forza nella nostra città per caratterizzarla come polo di eccellenza). Insomma un centro di alta specializzazione, che richiamasse studenti non solo in Italia ma anche dall’estero, con il risultato di rivitalizzare il “borgo antico” anche nel periodo invernale.

Quanto agli atti con la diocesi, la maggioranza fa finta di non conoscerli, ma basta leggersi gli atti comunali, la proposta fatta dalla stessa Diocesi o chiedere a Sua Eccellenza il Vescovo o all’Ordinario Diocesano Don Marcello Paradiso che ha sottoscritto la proposta depositata in Comune e gli innumerevoli allegati. Per ciò che attiene all’Università la vostra “maggioranza comunale” vorrebbe dalla passata amministrazione una convenzione con l’Università quando la proposta della Diocesi è della primavera del 2019! Insomma ditelo, che siete contrari! Cari amministratori, prima di dare del farneticante a me e tacciarmi quale inventore di megaprogetti, credo che dobbiate voi documentarvi e non essere superficiali nell’amministrare la cosa pubblica. Ora, io sono sempre in attesa di vostre risposte concrete e non di chiacchiere da bar circa la vostra programmazione sul “borgo antico”. Insomma non state facendo nulla. E non giustificate la vostra inattività nascondendovi dietro il Covid e magari oggi dietro la guerra in Ucraina, che ci auguriamo vivamente cessi al più presto».