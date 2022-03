Occhionero (Italia Viva): «Dall'aggressione russa può nascere la costruzione della difesa europea»

ROMA. "Dall'aggressione all'Ucraina può davvero arrivare la risposta alla costruzione della difesa europea".

Lo ha detto Giuseppina Occhionero, capogruppo di Italia Viva in Commissione Difesa della Camera, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sulla crisi in Ucraina. "E' un bene - ha continuato - che sia emersa la necessità dell'Unione europea e della Nato, e anche che si rafforzi l'importanza del principio di cooperazione come fondamento delle alleanze internazionali. L'accelerazione della Germania di Scholtz di portare la spesa per la difesa al 2% del Pil è un segnale forte per dare impulso al comparto strategico per la difesa comune europea di cui abbiamo bisogno.

Condividiamo la scelta del governo di fornire assistenza militare e finanziaria all'Ucraina. In quest'ottica dobbiamo rilevare che la nostra adesione alla Nato deve rappresentare anche per noi il dovere di approvvigionare un esercito professionale sempre più efficiente e tecnologicamente all'avanguardia, anche attraverso ulteriori investimenti nella difesa. Perché migliorare i nostri sistemi di difesa non significa volere la guerra ma al contrario dotarsi di strumenti che siano funzionali al mantenimento della pace, quindi alla sicurezza e per estensione anche al benessere". "Tuttavia, la via del dialogo e della diplomazia sono le vie maestre perché si possa sostenere una pace duratura. Noi sosterremo per questo ogni iniziativa utile a una de-escalation e alla ripresa dei negoziati", ha concluso.