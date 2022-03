«Un gettone di presenza devoluto al popolo dell'Ucraina», l'istanza del M5S

TERMOLI. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Termoli ha inviato una proposta - sotto forma di mozione - al sindaco Francesco Roberti e al presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello: devolvere almeno un gettone di presenza al popolo ucraino. «Stiamo vivendo uno dei periodi più bui della storia dell'umanità noi occidentali, da qualche anno a questa parte, prima per l'emergenza epidemiologica ora per l'emergenza legata al conflitto armato in Ucraina.

In altre parti dimenticate dal mondo intero, i periodi bui non sono mai finiti solo che o non se ne parla o se ne parla e poi finisce tutto nel dimenticatoio. In quei posti si muore tutti i giorni non solo perché mancano le medicine per le cure delle malattie ma perché manca addirittura il cibo o l'acqua potabile. Così come i conflitti attualmente in corso sono molteplici. In Africa, sono in atto scontri tra etnici in Burkina Faso, in Egitto è in atto una guerra contro militanti islamici ramo Stato Islamico, in Libia è in atto una guerra civile, in Mali sono costanti gli scontri tra esercito e gruppi ribelli, in Mozambico sono in corso scontri con ribelli Renamo, in Nigeria è in atto una guerra contro i militanti islamici, nella Repubblica Centrafricana avvengono continuamente scontri armati tra musulmani e cristiani, nella Repubblica Democratica del Congo è attiva una guerra contro i gruppi ribelli, in Somalia è in corso una guerra contro i militanti islamici di al-Shabaab, in Sudan è in atto una guerra contro i gruppi ribelli nel Darfur, in Sud Sudan sono in corso scontri con gruppi ribelli.

In Asia la situazione non è diversa. I punti caldi sono l'Afghanistan dove i Talebani hanno preso il potere ad Agosto 2021, la Birmania-Myanmar dove è in corso una guerra contro i gruppi ribelli, le Filippine e il Pakistan dove è in corso una guerra contro i militanti islamici e la Thailandia dove è avvenuto un colpo di Stato da parte dell'esercito a Maggio 2014. Ma ce n'è anche per l'Europa dove oltre al conflitto in corso in Ucraina vi sono altri conflitti che riguardano la Cecenia e il Daghestan dove è in corso una guerra contro i militanti islamici e l'Artsakh ex Nagorno-Karabakh dove sono in corso scontri tra esercito Azerbaijan, esercito Armenia e esercito del Artsakh (ex Nagorno-Karabakh). Ed allora una riflessione dovremmo farla tutti. Le guerre sono guerre e basta non esistono guerre di serie a e guerre di serie b e non esistono profughi di serie a e profughi di serie b. Siria, Yemen, Afghanistan, guerre in africa, profughi che da decenni vagano in cerca di un posto in cui vivere.

La solidarietà deve essere a 360 gradi, deve essere per tutti. Tenendo fede all'impegno preso con il nostro programma elettorale, in questi anni abbiamo utilizzato i nostri gettoni di presenza nell'ambito sociale fornendo beni ad associazioni o a singoli privati. Abbiamo acquistato mascherine nel picco del periodo pandemico e le abbiamo distribuite quando erano introvabili. Oggi abbiamo pensato di devolvere parte dei gettoni di presenza all'acquisto di alimenti e medicine per l'Ucraina e di coinvolgere tutto il Consiglio comunale con una mozione che impegna Sindaco, Giunta e Consiglieri a scegliere una associazione attiva nell'emergenza Ucraina e a devolvere un importo non inferiore ad un gettone di presenza quale simbolo della vicinanza della cittadinanza termolese al popolo ucraino.

Questa vuol essere solo una tappa di un lungo percorso, perché come dicevamo le guerre in tutto il mondo sono tante, i bisognosi sono molteplici anche nel nostro paese, la solidarietà non ha colore, né interessi da tutelare. La solidarietà è solidarietà e basta!». Nel documento trasmesso, si evidenzia che «Nella giornata di venerdì 25 febbraio il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per l’intervento all’estero della durata di tre mesi per far fronte alla crisi in Ucraina e consentire interventi straordinari mirati alla protezione della popolazione civile. L'Alto Commissariato Onu per i Rifugiati nel quarto giorno dell'offensiva russa nel Paese, ha registrato la fuga di 368 mila ucraini nei Paesi limitrofi, quali Polonia e Ungheria. Comincia a intensificarsi anche il flusso verso l'Italia con diversi pullman e auto di ucraini in arrivo nella penisola, dove peraltro già risiede la più grossa comunità ucraina in Europa formata da 230 mila persone.

Dalle associazioni ucraine sono giunte richieste di aiuto per invio di cibo non deperibile e medicine. Per aiutare il popolo ucraino si può anche fare una donazione in denaro. Impegniamo sindaco e presidente del Consiglio, in nome e per conto dell’intera amministrazione, a versare l’importo pari almeno ad un gettone di presenza per i consiglieri a titolo di solidarietà al Popolo ucraino ad una associazione a scelta tra quelle innumerevoli che hanno predisposto un conto corrente per l’Emergenza in Ucraina. A rendicontare il versamento entro dieci giorni dalla pronuncia del Consiglio affinché si possa rendere nota ai cittadini la cifra simbolica destinata in modo unitario dai componenti l’amministrazione del Comune di Termoli al Popolo ucraino in rappresentanza di tutti i cittadini termolesi». Proposta firmata dai consiglieri comunali Nicolino Di Michele, Daniela Decaro, Ippazio Stamerra e Antonio Bovio.