Pd in rotta a Palazzo Ducale: verso la mozione di sfiducia al sindaco

LARINO. Scontro politico in aula a Larino, nell'ultima seduta del Consiglio comunale, incentrata sul post sisma.

«Nonostante i ripetuti tentativi messi in atto dalla maggioranza di Siamo Larino e dal suo organico riferimento, il presidente del Consiglio comunale, si è tenuta la discussione in consiglio dell’interrogazione della capogruppo Pd Alice Vitiello sui finanziamenti del sisma 2018. Dall’intervento è emerso che hanno beneficiato dei contributi per il sisma, senza averne titolo, il sindaco ed i suoi parenti, nonché i parenti di un altro consigliere comunale».

È quanto fa emergere il circolo dem frentano.

«Durante la discussione della consigliera Pd è venuta fuori quella verità che si è tentato di nascondere per tanto tempo e che invece è emersa in maniera inequivocabile dai documenti amministrativi inerenti all’assegnazione dei contributi di autonoma sistemazione e di pronto ripristino. Al di là dei contenuti che saranno oggetto di opportune e dovute valutazioni da parte degli organi preposti, siamo costretti ad evidenziare, inoltre, come all’interno del consiglio comunale vengono usati pesi e misure diversi a seconda del consigliere che deve prendere la parola.

Istintivamente tale colpa andrebbe attribuita alla presidenza del Consiglio, ma riflettendo bene il suo più grande errore è quello di avere svuotato il ruolo, che deve essere super partes, mettendo in evidenza la totale mancanza di autonomia politica ed istituzionale.

Tale aspetto è venuto fuori in modo neanche troppo velato proprio durante il Consiglio comunale quando la stessa accettava suggerimenti dal sindaco e dal segretario su come doveva gestire la discussione. Alla luce della gravità dei fatti emersi verrà presentata una mozione di sfiducia al sindaco.

La nostra Larino non merita un’amministrazione inadeguata e votata solo agli interessi personali mentre il paese arretra ogni giorno di più a livello sociale, economico, demografico, con perdita di ruolo e riferimento territoriale, e il Consiglio comunale vede svilita la sua funzione di programmazione e di progettualità per essere ridotto a luogo e momento di ratifica di atti decisi dalla Giunta».