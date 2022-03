Ucraina: Occhionero (Italia Viva), rischi crisi logistica su larga scala

ROMA. "Tra le tremende conseguenze del conflitto Russia-Ucraina in corso non possiamo non rilevare ciò che riguarda l'interscambio globale e i profondi danni inflitti alla logistica".

Lo dichiara Giuseppina Occhionero, capogruppo di Italia Viva in Commissione Difesa alla Camera.

"In particolare, uno degli attacchi della Russia ha colpito e distrutto l'Antonov AN-225, l'aereo da carico piu' grande del mondo. Utilizzato per i trasporti pesanti nell'ambito della difesa e della sicurezza globale, ricopre un ruolo chiave anche per ciò che riguarda le operazioni militari.

La messa fuori uso del velivolo può essere il primo tassello di una crisi della logistica di vasta scala, con ricadute che andrebbero ad impattare anche sul trasferimento di mezzi militari, risorse e componenti. Le dinamiche delle supply chain globali sono fortemente dipendenti da mezzi come l'AN-225 ed eventi come questo rappresentano un rischio per l'economia e la produzione globale.

Qualora il conflitto dovesse proseguire con danni di livello simile, saremo chiamati a prestare attenzione e a rimodulare anche le relazioni e le dinamiche di interscambio tra paesi ed economie", conclude.