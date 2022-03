La polemica si fa rovente a Guglionesi, «Una minoranza scappata di casa»

GUGLIONESI. Dall’amministrazione Bellotti, dopo che i quattro consiglieri Morena, D’Astolto, D’Urbano e Tomei hanno chiesto le dimissioni del sindaco, arriva una replica pepata: «Le tempeste in un bicchier d’acqua di una minoranza scappata di casa», tanto per non andarci lievi. «Alcune minoranze per coprire il vuoto di idee di fronte ad un paese che è stato duramente colpito ripetutamente da catastrofi naturali e poi sanitaria (che ci sfidano con la domanda che fare?) son pronti a tutto. Persino a mettere in scena il tragicomico teatrino di “incazzature” o “indignazioni”, cui è difficile credere conoscendo le ragioni vere che muovono il cinismo degli “attori” protagonisti. Quelle emergenze (che sono sotto gli occhi di tutti) hanno messo a dura prova le amministrazioni pubbliche che hanno dovuto far fronte a problematiche inedite e difficili, con poche risorse economiche e umane a disposizione.

Noi, nel nostro piccolo, ma senza “mettere colpa alla natura” sarebbe ridicolo e da sempliciotti! Abbiamo cercato di rispondere nel migliore dei modi. Ed in questo sentiamo il dovere di ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato (per esempio i ragazzi della protezione civile, la compostezza e pazienza dei cittadini, ecc.) in questo difficile compito. Nel nostro presente dobbiamo, purtroppo, operare ed impegnarci per cercare di affrontare le conseguenze che si fanno sentire sul piano economico e sociale, rispetto alle quali occorrerà attrezzarci per cercare di aiutare i cittadini e le famiglie più esposte. Ma per non sembrare reticenti a “quelli che non aspettano altro” rispondiamo, senza nessun timore di essere smentiti: la questione delle negazioni della concessione dell’uso del Cinema Teatro, ai Dialettanti, e ad altre associazioni ed Enti che ne hanno negli anni fatto richiesta, semplicemente non esiste; la presa di posizione degli amici Di(a)lettanti non ha scosso la maggioranza. Infatti è stato risolto con immediatezza dopo aver appurato che la mancata risposta era dovuta ad una “cattiva comunicazione interna” tra gli uffici.

Dunque, nessuna toppa peggio del buco. Problema risolto nel giro di qualche ora per un semplice motivo: l’idea di negare non esiste. La retorica da “avvocaticchi di paese” (una volta si diceva delle cause perse), dove le parole contano più dei fatti, con noi non attacca. Come non attacca la logica dei codicilli e delle sviste, usate per chiedere rinvii delle soluzioni dei problemi. Ma, purtroppo, l’abitudine alla politica dei litigi, del buttare fango, tipico di chi passa la vita a passare il tempo, sembra farla da padrona in un paese dove spesso la politica non è in grado di intercettare i bisogni e i problemi reali della gente e si combatte contro la persona. Purtroppo, alcune minoranze hanno trovato la propria unità d’azione perché rancorosi e colpiti dalla sindrome di “allucinazioni da odio politico”, utilizzando allo scopo il bicchiere mezzo vuoto. Fanno fatica a riconoscere le tante iniziative che hanno riscosso un successo di pubblico. Citiamo come testimoni “alcuni scappati casa”. L’unica cosa che sanno fare: cercare di bloccare ogni cosa ed esagerare nelle critiche, quasi sempre gratuite e destituite di ogni fondamento. Ma (s)parlare è arte leggera, com’è noto. Le richieste di dimissioni crediamo abbiano annoiato anche le “le basole” del paese.

Per qualcuno(a) è diventata una ossessione, quasi pulsionale, che in genere cresce verso un oggetto di desiderio proibito, di cui non si riesce a disporre. Agli “smemorati scappati di casa” ricordiamo che il Cinema Teatro Fulvio, nei tempi in cui era amministratore, è stato chiuso dalla Prefettura per mancanza di requisiti di sicurezza nel sistema di aerazione. Questo ad appena 5 anni dall’inaugurazione, nonostante i contratti in essere con imprese specializzate, cui non è stato mai contestato nulla (per amicizia ci domandiamo?).

L’attuale amministrazione, dopo qualche mese dal suo insediamento, ha dovuto impegnare cospicue risorse per riparare i danni prodotti dalla mancata manutenzione delle strutture del teatro, del palco e del sottopalco, dove vivevano, in piena tranquillità, perfino i topi. Ma la doppia morale è l’arma di chi parla bene e razzola male. Alcune minoranze sembrano essere maestri nell’usarla. Ma noi siamo pronti a ricordare fatti e misfatti di un decennio da dimenticare (anche per loro)».