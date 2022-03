Il centrodestra risponde ai 5S: “Polemiche sterili, vi resta ruolo di fotoreporter"

TERMOLI.“Comprendiamo lo stato di nervosismo del Movimento 5 Stelle che, ormai, pur di recuperare consensi perduti, è già proiettato nella prossima campagna elettorale del 2023.

Ma a dimostrazione delle loro sterili polemiche, così come l’inutilità della loro azione politica, è bene ricordare a questi signori che da marzo 2020, ossia dopo soli otto mesi dall’insediamento della nostra amministrazione, nonostante abbiamo dovuto affrontare una pandemia mal gestita dal Governo Conte, e dunque dal Movimento 5 Stelle con sperpero di denaro pubblico e facendo gravare ogni azione sui sindaci, vista la loro innata fantasia nell’affrontare le diverse questioni, possiamo assicurare che, come amministrazione, abbiamo continuato a lavorare programmando una moltitudine di interventi con relativa copertura finanziaria.

Dovrebbero ben conoscere questi provvedimenti viste le loro numerose richieste di commissioni che, puntualmente, trattano gli argomenti in questione e che a breve ricadranno sul nostro territorio.

Tuttavia, ci vuole una bella faccia tosta nel richiedere interventi programmati che, puntualmente, in consiglio votano contro. Non per ultimo, quello sulla delocalizzazione del depuratore del porto.

Ormai a questi signori non rimane che essere attivisti con il ruolo di fotoreporter”.

I Gruppi di Centrodestra