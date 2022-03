"Insieme", assemblea tematica del partito nel Molise

Politica in circolo

Politica in circolo lun 21 marzo 2022

CAMPOBASSO. Al fine di riflettere sulle problematiche di pressante attualità: “INSIEME” - il partito costituito a Roma il 4 ottobre 2020 e presente anche in Molise – ha tenuto l’assemblea degli iscritti e simpatizzanti, nonché componenti del Centro Territoriale di Presenza di Campobasso, su invito diramato dal Coordinatore regionale.

Gli associati nel fare il punto sullo stato delle diverse emergenze, hanno elaborato una utile memoria, che si riservano di produrre anche alla Stampa entro il corrente mese,

- da inviare alle Autorità, cui spettano le competenze risolutive,

- da implementare di documenti specifici per gli eventuali ulteriori approfondimenti,

in modalità "monotematica" su: salute, pianificazione territoriale, PNRR, politiche della montagna e delle zone interne .

Dato che la mole e la complessità degli impegni politici ed economici sono di notevole rilevanza, volendo corrispondere esaurientemente alle crescenti richieste di una società sofferente ed inascoltata, che lotta sui territori, per superare i rischi di abbandono e desertificazione, i soci hanno in preparazione convegni e pubbliche assemblee, per appellarsi ai poteri del popolo sovrano, affinché vengano condivise progettuali e pianificazioni, capaci di affrontare la durezza dei tempi e risolvere le problematiche pressanti e gravi con un organico Piano Regionale di Sviluppo.

In questo quadro si inserisce l’efficace sostegno al Coordinamento Regionale del Molise, offerto dalla Conferenza Nazionale Tematica , che si terrà a Roma domenica 20 marzo 2022 per prospettare la VISIONE politico-sociale di “INSIEME”, nuovo partito che si propone di iniziare il percorso, che fa della TRASFORMAZIONE la leva importante del rinnovamento.

La CONFERENZA NAZIONALE TEMATICA del 20 marzo - in diretta face book - tratterà i temi della FAMIGLIA, SCUOLA, LAVORO, ECOLOGIA, SANITA', RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE (e non solo), problematiche da tutti ritenute di fondamentale portata, per la vera ripresa e l'autentico sviluppo socio-economico.

È una occasione veramente eccezionale per sapere, capire e contribuire a tratteggiare, disegnare e progettare la visione nuova ed indispensabile, per corrispondere allo stato presente, veramente preoccupante.