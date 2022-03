"La destra verso il futuro, itinerario di una svolta”

"La destra verso il futuro, itinerario di una svolta”

LARINO. Sala Freda gremita a Palazzo Ducale per la presentazione del libro "La destra verso il futuro. Itinerario di una svolta” a cura della Fondazione Tatarella. L’incontro svoltosi venerdì pomeriggio ha visto la presenza di numerosi sindaci del territorio molisano, uomini e donne di destra, cittadini simpatizzanti che hanno dato una sferzata di ripresa colloquiale partitica.

Presenti all’evento, con un saluto, anche il sindaco della cittadina frentana Giuseppe Puchetti, l’assessore alla cultura Maria Giovanna Civitella ed il vicepresidente del Consiglio comunale Graziella Vizzarri. Tra gli intervenuti i consiglieri regionali Aida Romagnuolo e Michele Iorio, Massimiliano Scarabeo, Costanzo della Porta, Luciano Paduano e molti altri. Ad aprire i lavori la voce della giovanissima Martina D’Aloia che ha intonato, con eccelsa bravura, l’inno di Fratelli d’Italia. L’incontro, moderato dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Filoteo Di Sandro, si è poi addentrato nel tema con i saluti di Mena Bavota, presidente del circolo frentano, l’introduzione di Pierluigi Lepore vice coordinatore regionale, che ha riportato spaccati di vita del compianto Pinuccio Tatarella, uomo politico di grande levatura e fortemente lungimirante.

La parola è poi passata a Gino Lapenna, che con un excursus politico vissuto in prima persona e come figlio di un uomo politico con il forte credo nella destra, ha riportato momenti significativi che hanno disegnato l’evoluzione della stessa. Un percorso ripreso e ben condiviso con i presenti da Fabrizio Tatarella, nipote di Pinuccio. Il libro “La destra verso il futuro” è un inedito di Pinuccio Tatarella, mai dato alle stampe, ritrovato durante i lavori di ordinamento e digitalizzazione dell’archivio Tatarella, si presenta come un prezioso contributo per raccontare l’evoluzione della destra italiana, il passaggio dalla destra di protesta ad una destra di proposta, ben spiegato dal fautore. Pinuccio Tatarella, come anche riportato nella prefazione a firma di Giorgia Meloni, è stato un uomo che ha saputo guardare lontano, un grande diplomatico, abilissimo nel mediare, ma soprattutto un uomo di intuizione e coraggio. Se ci troviamo qui a parlare di Pinuccio Tatarella e a condividere con passione i percorsi e la passione politica vuol dire che lui continua ad essere presente e a guidare il pensiero di destra unita- questa la chiosa di Fabrizio Tatarella.

Un incontro che, a detta di tutti i presenti, ha fatto riassaporare l’appartenenza politica e l’importanza degli incontri di partito, e della necessità di scuole politiche propedeutiche alla preparazione di una classe di dirigenti con una moralità coerente per il bene del popolo.

Galleria fotografica