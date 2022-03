I nodi del Movimento 5 Stelle, Di Michele: «La discussione ora si aprirà sul secondo mandato»

TERMOLI. Una primavera complicata per il Movimento 5 Stelle, che in queste ore affronta coi propri gruppi parlamentari la delicata partita del voto di fiducia sulla crisi ucraina, che nei giorni scorsi ha visto il duro faccia a faccia tra il premier Draghi e il suo predecessore, l’attuale capo politico pentastellato, Giuseppe Conte.

E proprio sulla figura di Conte abbiamo interpellato uno dei riferimenti storici del Movimento 5 Stelle sul nostro territorio, anche da qualche tempo si trova a Parma, nel delicato incarico di comandante della Polizia penitenziaria.

Il Movimento 5 Stelle riparte da capo, anzi, dal capo (quello politico). Il voto distribuito su due giorni ha rieletto plebiscitariamente Giuseppe Conte leader, ripristinando quel vertice decapitato dalla giustizia civile ordinaria. Su poco meno di 60mila votanti, l’ex premier ha conquistato il 94,19% dei voti validi, favorevoli alla sua rielezione. Come avvenuto in precedenza, nei momenti caldi vissuti dalla galassia pentastellata, con Nick Di Michele, al suo secondo mandato amministrativo di opposizione a Termoli e non è una sottolineatura da poco.

«La strada intrapresa dal M5S è ormai delineata e se mai non si fosse capito è chiaramente verso la leadership di Giuseppe Conte. La percentuale di consenso dell'ultima votazione è chiara, gli iscritti vogliono che sia lui, con il suo staff anch'esso eletto, a delineare la rotta del nuovo M5S. Tra un anno saremo chiamati al voto per le politiche e in Molise anche per le regionali, consci di non ricevere più quei consensi bulgari del 2018, bisogna, tuttavia, battersi perché le idee del Movimento prevalgano sul politichese di chi vuole apparire solo a pochi mesi dalle consultazioni elettorali.

Non sarà facile far sedere intorno al tavolo persone con sentimenti e idee diverse ma il pluralismo (anche quello del M5S) può solo giovare alla crescita dell'intero sistema politico italiano. Inutile nascondere le delusioni di noi tutti ma è altrettanto inutile non solo piangere sul latte versato, ma di più, rimproverarsi su ciò che si poteva fare o evitare e non si è fatto o evitato. Nei prossimi giorni, probabilmente saremo chiamati a decidere sulla fatidica questione dell'abolizione della regola del doppio mandato. Qui, purtroppo, si aprirà un contenzioso interno che vedrà i tanti eletti sperare nel Sì alla eliminazione della regola. Come sempre sarà un esercizio di democrazia di altissimo livello e l'intelligenza collettiva trionferà».