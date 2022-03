«L'autonomia della magistratura non vuol dire utilizzarla per dirimere questioni politiche»

TERMOLI. «L'autonomia della magistratura non significa che deve essere usata per dirimere questioni politiche».

Maricetta Chimisso non ha lasciato all’esponente della Rete della Sinistra, Pino D’Erminio, l’ultima parola dopo l’intervento e la replica avvenute tra domenica e lunedì, riguardo l’analisi che aveva fatto la segretaria dem, dopo l’assoluzione avuta dall’ex sindaco Angelo Sbrocca, in merito alla vicenda Cosib. «Ho letto con attenzione la replica che Pino D'Erminio mi ha lanciato e non posso non specificare alcuni passaggi». Sotto la lente il ruolo della politica che deve "tornare a parlare di temi e non esaurirsi nelle aule di tribunale”.

«Questo è un concetto che ripeto perché ne sono fermamente convinta. Nella sua nota D'Erminio fa una giusta distinzione tra tribunale penale e amministrativo nel caso dell'assoluzione dell'ex sindaco Sbrocca però cade su un passaggio quando afferma che "sul rispetto delle norme - penali, civili, amministrative o contabili che siano – è un sacrosanto diritto-dovere dei politici onesti ed attenti e dei cittadini tutti invocare l’intervento delle magistrature competenti”. Se così fosse perché chi ha deciso di avviare un'azione giudiziaria non l'ha fatta nelle sedi più opportune?

Ossia, eventualmente, quella amministrativa? Forse perché è più semplice (e fa più clamore) colpire in sede penale piuttosto che amministrativa? Voglio specificare anche un ultimo passaggio relativo all'autonomia del lavoro del magistrato che, come dice D'Erminio, si è trasformato in una corsa ad ostacoli dove l'imputato eccellente riesce spesso a farla franca. Sono una strenua sostenitrice dell'autonomia della magistratura ma proprio perché il nostro ordinamento giuridico prevede dei tempi lunghi per i processi con la conseguenza di 'intasare' i tribunali e lasciare gli imputati ad attendere una vita che arrivi la fatidica sentenza, in assenza di una riforma in tal senso, sarebbe il caso di cercare di risolvere le questioni politiche e amministrative nelle sedi opportune che sono quelle istituzionali. E ricorrere alla magistratura proprio quando non se ne può fare a meno. Ne gioverebbero tutti, soprattutto i cittadini in funzione dei quali i politici dovrebbero offrire il loro operato».