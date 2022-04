Roberti sulla delibera Anac: "Molise in mano alle lobby dei trasporti"

TERMOLI. La relazione dell'assessore Enzo Ferrazzano e l'intervento del sindaco Francesco Roberti hanno dato alla discussione sulla mozione del project financing Gtm, basata sulla delibera Anac che l'ha dichiarata illegittima, la versione dell'amministrazione comunale, proceduta ereditata dalla precedente Giunta di centrosinistra, come sottolineato anche dall'intervento dell'ex sindaco Angelo Sbrocca.

In questa circostanza, distinta la posizione del Pd rispetto a quelle dei gruppi consiliari di opposizione come Movimento 5 Stelle e Rete della Sinistra rappresentate da Daniela Decaro e Marcella Stumpo.

Il sindaco ha anche offerto una sua visione rispetto alla mission dell'Anac, richiamando anche i ricorsi sostenuti e vinti contro la Sati. Roberti parla anche di rispetto dei tempi e di necessità di dialogo tra autorità anticorruzione e amministrazioni pubbliche.

Il colpo di spugna invocato dai proponenti, viene respinto al mittente dal sindaco, che rileva come i documenti inviati all'Anac sono molto simili ai ricorsi della Sati.

In apertura dei lavori, Pino D'Erminio, in sintonia coi due soggetti politici istituzionali, aveva evidenziato che:

L’Anac sviluppa tre censure alla finanza di progetto: inapplicabilità dello strumento della finanza di progetto; inapplicabilità del contratto concessorio; inadeguatezza dell’istruttoria.

Al termine della discussione, il voto ha sancito la bocciatura della mozione di revoca del Project con 4 voti a favore e 14 contro.

1.1. Inapplicabilità dello strumento della finanza di progetto

Nei servizi di trasporto passeggeri la finanza di progetto è ammessa solo se prevede la realizzazione di investimenti infrastrutturali connessi alla gestione dei servizi medesimi. Tale norma è prevista e confermata dal Regolamento (CE) 1370/2007 (art. 5, par. 1), dalla direttiva 2014/23/UE (art. 10), dal D Lgs 50/2016 (art. 18, comma 1, let. a), dalla delibera ANAC 566/2017, dalla sentenza n. 3475/2018 del TAR del Lazio, Sez. II, dalla sentenza n. 23/2019 del TRGA, Sezione Autonoma di Bolzano. Gli investimenti previsti nel caso di specie, dice l’ANAC, «sono riconducibili per la maggior parte […] ad interventi che non hanno relazioni immediate con il servizio di TPL, né in via più generale con la mobilità urbana», senza che «possa derivare efficienza gestionale o un qualsiasi vantaggio per la collettività».

L’ANAC così si esprime conclusivamente: «Come osservato nell’esposto, il fulcro della gara è piuttosto l’acquisizione della gestione del TPL per 20 anni e non la realizzazione di opere infrastrutturali; a conferma di questa tesi rileva non tanto la prevalenza economica del servizio di TPL rispetto ai lavori da farsi, quanto l’assenza di un autentico nesso di strumentalità di tali opere con il servizio di trasporto autobus.»

Il ricorso richiama anch’esso la sentenza del TAR del Lazio 3754/2018, sostenendo che essa non esclude «in radice» l’adozione della finanza di progetto nel TPL. Certo che no, ma la lega alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali relativi a tali servizi, che qui mancano.

Il ricorso invoca l’esistenza di un nesso economico tra il TPL e gli altri interventi previsti dalla finanza di progetto. Tale nesso è smentito dal PEF presentato dal promotore, dove – a fronte di un totale di costi nei 20 anni di 60,7 milioni (7,6 di investimento e 53 di gestione) si ipotizzano ricavi pari a 46,8 milioni dai contributi regionali e comunali per il TPL, ai quali vanno sommati 7,2 milioni di ricavi da bigliettazione, pervenendo ad un totale di 54 milioni di ricavi dal TPL, sufficienti da soli a coprire tutti i costi di gestione, anche delle altre attività.

Il ricorso sostiene che tra il TPL e gli altri interventi vi sarebbe un nesso in quanto questi rientrano tra le opere di urbanizzazione primarie e secondarie (dpr 380/2001, artt. 7, 7-bis ed 8). Considerazione priva di pregio: un’opera di urbanizzazione, non è di per sé connessa al TPL. Il ricorso sostiene anche che gli altri interventi rientrerebbero tra gli standard edilizi previsti dall’art. 4 del DM 1444/1968 per insediamenti residenziali. Appunto, cosa c’entrano gli insediamenti residenziali con il TPL?

1.2. Inapplicabilità del contratto concessorio

Il DLgs 50/2016, art. 165, al comma 1 così si esprime: «Nei contratti di concessione […] la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo […] riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario.»; al successivo comma 2, si ammette la corresponsione di un contributo economico pubblico sotto qualunque forma, che però «non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.»

Nel ricorso, per accreditare la sussistenza in capo al gestore del rischio operativo, si afferma che questi si avvale di fondi regionali solo per il 70% dei costi del TPL, ma che sostiene in proprio il restante 30%, più i costi di investimento e di gestione degli altri interventi. Quanto affermato riguardo alla copertura dei costi del TPL è errato, perché il 30% non coperto dalla Regione e l’IVA sono pagati dal Comune; inoltre, al gestore spettano i ricavi da bigliettazione e dalla gestione del terminal bus, che non derivano da fondi pubblici, ma sono esercitati in regime di monopolio, non di libero mercato. Secondo il PEF presentato da GTM, il 77% dei costi totali è coperto dai contributi regionali e comunali per il TPL, il 12% dalla bigliettazione ed il 13% dalla gestione del terminal bus; pertanto, a detta di GTM, il 102% dei costi totali è garantito dai contributi pubblici e dai ricavi in regime di monopolio.

1.3. Inadeguatezza dell’istruttoria

L’ANAC infine ritiene fondate anche «le contestazioni circa l’inadeguatezza del progetto di fattibilità presentato dal proponente», che non rispetta i criteri fissati dall’art. 23, comma 5, del DLgs 50/2016, in quanto la relazione di fattibilità tecnica degli interventi strutturali, contenuta nella proposta posta a base di gara, contiene «al più specificazioni funzionali e localizzative degli interventi proposti».

Il ricorso replica che è ammessa la presentazione «di varianti migliorative al progetto a base di gara». Varianti migliorative di che? In realtà, la progettazione tecnica di fattibilità è praticamente assente per tutti gli interventi: essa si riduce ad un documentino denominato “Elaborati grafici”, composto da una copertina e da 16 slide. Lasciando perdere gli interventi minori, l’assenza più scandalosa riguarda la progettazione dell’intervento economicamente più importante, così descritto nella XIII slide: «solaio di copertura “Piscina” idoneo ad accogliere attività di uso pubblico (ristorante, palestra, sale conferenze, ecc.)». Null’altro si rinviene di progettuale sul «solaio di copertura “Piscina”» in nessun altro documento di gara.

1.4. Tardività del provvedimento dell’ANAC

Se per i tre rilievi fin qui esaminati le repliche del ricorso sono inconsistenti, più solida è la contestazione riguardo alla tardività del provvedimento dell’ANAC. Il ricorso richiama il Regolamento ANAC del 4 luglio 2018 sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, in base al quale l’Autorità deve concludere il procedimento entro 180 giorni da quando è stato comunicato all’ente sotto indagine il suo avvio. Il provvedimento dell’ANAC sarebbe dunque tardivo in quanto il Comune di Termoli è stato informato dell’avvio del procedimento il 10 settembre 2020 e della sua conclusione il 19 gennaio 2022.

La questione della tardività è comunque controversa, perché il termine di 180 giorni non è perentorio. Credo che l’incertezza sull’esito della causa verterà sulla tardività, non sulle illegittimità della finanza di progetto, che il ricorso non riesce a smentire.

Il ricorso evidenzia che sarebbero scaduti anche i termini dell’annullamento d’ufficio della finanza di progetto, citando la legge 241/1990, art. 21-nonies, comma 1: «Il provvedimento amministrativo illegittimo […] può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici». Nel nostro caso il provvedimento produttivo di vantaggi economici è il contratto firmato il 22 settembre 2021, pertanto, i termini per il suo annullamento ex tunc scadono il 22 marzo 2023.

1.5. Convenienza economica della finanza di progetto

Prima di passare al secondo punto, vanno spese almeno poche parole sulla convenienza economica della finanza di progetto. Prima della firma del contratto il contributo pubblico versato a GTM ammontava a 4,418 €/km; con la finanza di progetto, per il primo anno, tale contributo è sceso a 3,296 €/km, con un abbattimento del 25% del costo chilometrico precedente. Ciò non vuol dire che l’amministrazione comunale abbia concluso un affarone. Attualmente il costo per il TPL è di 2,714 €/km a Campobasso e di 2,21 €/km ad Isernia. Questi dati ci portano piuttosto a ritenere che negli ultimi anni GTM sia stata ampiamente sovraremunerata. Neanche possiamo dirci certi dell’equità del nuovo costo chilometrico. L’unico modo per saperlo sarebbe indire una regolare gara d’appalto.

2. Opzioni di cui dispone il Comune di Termoli per rispettare il provvedimento dell’ANAC

L’amministrazione comunale, invece di puntare sul riconoscimento della tardività del provvedimento dell’ANAC, benché esso sia fondato nel merito, può decidere di recepire i rilievi dell’ANAC con atti amministrativi positivi, come si chiede con la mozione ora in discussione.

Una possibilità è deliberare l’annullamento ex tunc in autotutela del contratto firmato il 22 settembre 2021. Sarebbe un provvedimento “forte”, ma fondato, che ovviamente scatenerebbe pretese risarcitorie da parte di GTM. All’annullamento dovrebbe seguire a tempi stretti una regolare gara d’appalto per l’affidamento del TPL e del Terminal Bus; nel frattempo GTM dovrebbe proseguire nella gestione di questi servizi fino alla conclusione della gara.

C’è una seconda possibilità, più “mordida”: avvalersi della revoca ex nunc del contratto, consentita dalla legge 241/1990, art. 21-quinques per «sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento». Le conclusioni del Consiglio dell’ANAC sono senza dubbio un mutamento della situazione di fatto, sopravvenute dopo la firma del contratto; fermo restando il diritto di GTM all’indennizzo del danno economico emergente, presumibilmente modesto, visto che non sono stati ancora avviati gli investimenti previsti dalla finanza di progetto. Anche a seguito della revoca si terrebbe una gara d’appalto per l’affidamento del TPL e del Terminal Bus.

C’è infine un’ultima possibilità, che definirei “di intesa cordiale”, consistente nella modifica del contratto, eliminando gli aspetti più critici, relativi alla durata ed agli interventi nel parco.

La finanza di progetto prevede una durata ventennale, ma questo è contrario all’art. 4, comma 3, del Reg. (CE) 1370/2007, che così recita: «I contratti di servizio pubblico sono conclusi per una durata determinata non superiore a dieci anni per i servizi di trasporto con autobus […]». Modificare la durata contrattuale da 20 a 10 anni sanerebbe una illegittimità in più, fino ad ora non contestata, che altrimenti sarà oggetto di un ulteriore ricorso agli organi giurisdizionali.

Quanto al parco, gli interventi inaccettabili – quindi da eliminare in sede di modifica contrattuale – sono l’incremento di 300 stalli dei parcheggi sulla riva sinistra del parco e la costruzione sopra la piscina di una “copertura” contenente un ristorante, una palestra, sale convegni. Attualmente nel parco esistono: sulla riva destra, 42 stalli auto nei pressi degli impianti sportivi; sulla riva sinistra, 65 stalli poco dopo il cancello di accesso, più uno spazio appena affianco al cancello, dove possono parcheggiare altri 7 od 8 veicoli. In totale, nel parco esistono già circa 115 stalli auto, ai quali se ne vogliono aggiungere altri 300. Al parcheggio con 65 stalli se ne aggiungerebbero 60, più 145 stalli lungo la strada che percorre da un capo all’altro la riva sinistra e 95 stalli in fondo alla strada medesima. Circa mezzo ettaro si trasformerebbe da area verde in area di sosta; ma la conseguenza più grave sarebbe la trasformazione del versante sinistro del parco da area pedonale ad area aperta al traffico veicolare. Quanto alla copertura della piscina, si opti per la realizzazione di una copertura pura e semplice, il più possibile leggera anche come impatto visivo, rinunciando all’idea assurda di sormontare l’impianto con un edificio catafalco.

Mi auguro che l’amministrazione si convinca della necessità di intervenire se non con l’annullamento, almeno con la revoca, o come ipotesi minima con la revisione del contratto. Qualora ciò non dovesse accadere, di fronte ai cittadini se ne assumerà la responsabilità l’amministrazione in carica, benché questa finanza di progetto sia stata ideata e promossa dalla precedente amministrazione.