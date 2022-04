Mozioni, interpellanze e ordini del giorno chiudono il primo Consiglio "in presenza"

TERMOLI. Quasi due ore di discussione per chiudere la partita, bocciandola, sulla mozione di revoca del project financing Gtm, presentata da Rete della Sinistra e Movimento 5 Stelle, poco meno per archiviare ben 19 successivi argomenti iscritti all’ordine del giorno.

La seduta del Consiglio comunale, dopo una breve sospensione, per delimitare la chiusura della sessione aperta, nella quale è intervenuto Pino d’Erminio a sostegno della mozione di revoca, da quella ordinaria, poi lavori ripresi.

Un’assise civica importante, quella di oggi, poiché è stata la prima in presenza, senza più possibilità di collegamento da remoto per gli amministratori e tra chi è in isolamento e chi impegnato altrove, diverse le defezioni, sia di maggioranza che di minoranza.

Ritirata la mozione sul rincaro carburanti a firma della Lega, poiché nel frattempo è intervenuto il Governo a cercare di calmierarne i pezzi “alla pompa”, affondate dalla maggioranza quelle inerente alla sicurezza pedonale, ai senza fissa dimora, al teatro comunale (che non c'è), e sulla guerra Russia-Ucraina. Diversamente, i tre ordini del giorno sul versante bellico ex sovietico sono stati approvati in sequenza, con 16 voti favorevoli.

Ultima parte dell’assemblea dedicata a undici interpellanze, dove ci sono state le risposte di sindaco e assessori a seconda degli argomenti.

Dieci quelle evase, sull’ex cinema Adriatico il sindaco Roberti ha dichiarato di volersi avvalere dei 120 giorni che il regolamento gli concede per rispondere, con insoddisfazione da parte del consigliere Stamerra.