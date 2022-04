«Un Consiglio del "nulla"», il M5S alimenta la polemica politica in municipio

TERMOLI. La polemica del Movimento 5 Stelle non si placa a 48 ore dall’ultima seduta del Consiglio comunale. Non solo la bocciatura della mozione di revoca del project financing Gtm, maturata con l’alleanza innaturale e indiretta tra centrodestra e Pd, ha deluso le aspettative pentastellate (e della Rete della Sinistra), ma anche la sequela di altre mozioni e interpellanze. A segno, infatti, solo gli ordini del giorno sulla guerra Russia-Ucraina. «Quasi quattro ore di Consiglio comunale per il "Nulla". Bocciate tutte le nostre mozioni da questa maggioranza e da questo Sindaco nonostante l'importanza dei temi trattati che spaziavano dagli interventi a tutela della sicurezza dei pedoni nella fruizione degli attraversamenti pedonali, agli interventi a tutela dei senzatetto e dei senza fissa dimora progetto Housing first, dalla richiesta di dotare Termoli di un teatro comunale, alla richiesta di versare un gettone di presenza a titolo di solidarietà al popolo ucraino.

Se per alcune di queste mozioni la motivazione è stata che l'amministrazione si è già attivata, la loro approvazione avrebbe solo rafforzato l'intenzione di portare avanti un iter, un progetto. Ma come si sol dire, "con un NO ti spicci con un SI' ti impicci" . Ma noi seguiremo tutte le vicende oggetto delle nostre mozioni, daremo conto ai cittadini e interrogheremo, interpelleremo assessori e Sindaco fino alla fine del mandato per verificare quanto oggi hanno dichiarato in Consiglio comunale. Noi non ci stanchiamo e abbiamo una memoria lunga. Con le interpellanze non è andata meglio: dalla Finanza di Progetto Ati Cir Food, al piano chioschi, all'ex cinema Adriatico, alla passerella di Rio Vivo, alle comunità energetiche, al Palaltrisport, al Cimitero animali, ai Consigli di quartiere, ai profughi Ucraina, tranne che per qualcuna le risposte date da Sindaco e assessori sono state insoddisfacenti e lacunose. Dubbi e perplessità sono rimasti annodati nello stile di questa amministrazione blindata. A buona memoria di tutti i cittadini che presto saranno chiamati ad esprimere le loro preferenze nella prossima campagna elettorale», la critica puntuta del Movimento 5 Stelle.