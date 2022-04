"Popolari" in missione di Pasqua a Termoli, Niro accolto dagli amministratori locali

TERMOLI. Popolari per l'Italia alla conquista del basso Molise. In tempi dalle dinamiche pre-elettorali certo non ci riferiamo alle amministrative e al referendum del 12 giugno, ma lo sguardo va oltre, direttamente alle politiche e alle regionali del prossimo anno.

Kingmaker del rendez-vous, al porto turistico Marina di San Pietro, nella tarda mattinata di oggi, l'assessore regionale alle Infrastrutture Vincenzo Niro, che è stato accolto dagli amministratori di alcuni comuni, tra cui Termoli, col vice sindaco Enzo Ferrazzano e il gruppo consiliare locale, dai sindaci di Campomarino e Montenero di Bisaccia, accompagnati da alcuni assessori e consiglieri.

Un'occasione non solo rituale, per scambiarsi gli auguri della Santa Pasqua, ma anche per incardinare ragionamenti in vista di questi sprint finale della doppia legislatura.

Analizzati anche gli scenari locali, con la politica costiera relativa proprio alle amministrazioni rappresentate nell'incontro, Termoli, Campomarino e Montenero di Bisaccia.

Oramai tutto è in movimento in vista delle future scadenze elettorali... chissà a chi saranno fischiate le orecchie oggi.