Occhionero (Italia Viva) sulle iniziative a sostegno del settore agroalimentare

L'intervento dell'onorevole Giuseppina Occhionero (Italia Viva) a Montecitorio

ROMA. Il settore agroalimentare è un asset strategico del nostro Paese. Il Governo deve intraprendere azioni a sostegno del comparto. La sovranità alimentare come soluzione alla dipendenza nel settore.

L'onorevole molisana di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, è intervenuta oggi alla Camera dei Deputati per discutere la mozione Cillis concernente iniziative a sostegno del settore agroalimentare in relazione alla crisi ucraina.

«Signor Ministro, credo che le ultime tragedie che abbiamo vissuto ci abbiano disvelato nuove verità e ci abbiano anche un po' costretto a riflettere in maniera più approfondita su alcuni temi. La dico in questi termini: il COVID-19 ci ha insegnato a considerare il Ministero della Salute non più solo come un ente erogatore di servizi, ma come un asset strategico per il nostro Paese. E, poi, l'aggressione della Russia all'Ucraina ci ha messo di fronte a un'altra verità: quanto sia importante investire nel comparto della difesa e della sicurezza per presidiare le nostre democrazie, che non sono un destino, ma sono una scelta che ogni giorno va rinnovata; e, quindi, ci ha portato a considerare l'importanza degli investimenti in questo settore.

L'aggressione della Russia all'Ucraina ci ha anche insegnato a guardare al settore energetico e al settore agroalimentare, oggetto della discussione di oggi, come asset assolutamente strategici per il nostro Paese, anche perché leggiamo e ascoltiamo previsioni quasi apocalittiche rispetto all'approvvigionamento dei cereali, come è stato già detto bene da chi mi ha preceduto. Il crescere dell'interconnessione delle economie, in un mercato sempre più globalizzato, forse ha messo anche un po' in evidenza la crisi delle catene del valore, facendoci trovare alle prese con le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Quindi, forse dovremmo cominciare a ripensare un po' la filiera agricola e alimentare, e capire quali azioni davvero vogliamo porre in essere per il nostro Paese. È stato già detto, il COVID prima e la guerra dopo hanno portato un po' alla paralisi della spinta verso la ripresa che era assolutamente necessaria, facendoci correre il rischio di un blocco della produzione, e noi dobbiamo assolutamente scongiurare questo rischio.

Quindi, è giusto parlare di questi temi oggi, perché stiamo assistendo a una spirale rialzista dei prezzi dell'energia e delle materie prime; tutto ciò chiaramente comporta un'instabilità eccessiva e un turbamento nella nostra economia, e questo fa male soprattutto, come è stato già detto oggi, al settore agroalimentare, che poi è stato il supporto fondamentale anche per la ripresa durante la pandemia da COVID-19, rispetto non solo alla crisi sanitaria, ma anche a quella economica.

La guerra oggi forse ci fa anche riflettere su quanto sia importante il pane e quanto sia davvero complicato e tortuoso il percorso che lo porta sulle nostre tavole. Dunque, diciamo che lo scenario attuale sta amplificando notevolmente le difficoltà che stanno attraversando soprattutto le aziende agricole, lo hanno già detto i miei colleghi, e il comparto industriale della trasformazione. Il settore agroalimentare fa fatica a redistribuire gli aumenti su tutta la filiera produttiva, erodendo quindi la redditività dell'attività economica del nostro Paese, ma noi siamo sì un Paese trasformatore, ma siamo anche, e soprattutto, un Paese di produttori. Dobbiamo rivendicare il nostro made in Italy, che è proprio la prova di questa grande sinergia ed è il driver del successo economico dell'Italia nel mondo.

L'Italia ha anche investito moltissimo sulla produzione alimentare, in questi anni, sulla qualità e anche sulla biodiversità, però forse, Ministro, questo è il momento di pensare a quali scelte strategiche vogliamo fare per il nostro Paese. Anche questo è stato già detto: il COVID prima e la guerra ora hanno messo in evidenza le grandi criticità di questo settore, forse perché non abbiamo fatto i giusti investimenti. Mi riferisco, ad esempio, al settore cerealicolo. Dobbiamo, ora che dipendiamo troppo dall'Ucraina o da Paesi come la Russia, pensare a quanto sia importante la sovranità alimentare, per liberarci dai vincoli della dipendenza e per ridare slancio al settore agroalimentare, che è uno dei perni fondamentali della nostra economia.

Quindi, a questo punto, è assolutamente indispensabile pensare a un piano strategico complesso e strutturato, non di emergenza, che riguardi proprio il nostro settore agroalimentare e che possa essere anche il motore della riqualificazione soprattutto delle aree del Sud. Provengo da una regione del Sud, il Molise, in cui l'agricoltura è fondamentale, è il polmone dell'economia, il polmone della nostra terra. E, allora, penso, per esempio, all'imprenditoria giovanile e all'imprenditoria femminile nell'ambito del settore agroalimentare, che può davvero diventare il traino per la ripresa economica del Sud, e, quindi, dell'intero Paese Italia. D'altra parte - anche questo è stato già detto, lo ribadisco brevemente -, il settore agroalimentare intercetta le grandi sfide complesse a cui siamo chiamati a rispondere: quella dei cambiamenti climatici, ma anche quella del settore energia, che deve essere assolutamente ripensato, anche perché mi fa piacere avere ascoltato prima che sono stati i “no” ideologici e i limiti ideologici a porci nella situazione di difficoltà che stiamo vivendo. Ministro, voglio dirlo, non possiamo pensare che il gas e il petrolio inquinano, che il nucleare è un demone, che le energie alternative rinnovabili deturpano il paesaggio, dire “no” alle trivelle, “no” al TAP, e poi, però, lamentarci perché non abbiamo una nostra autonomia e siamo costretti a dipendere da altri Paesi.

Questo è il momento di ripensare anche a quei limiti, a quei paletti ideologici, e a ripensare all'intero complesso sistema agroalimentare. Noi abbiamo anche immaginato un piano shock per le politiche agroalimentari e questo può essere uno strumento valido anche per inserire l'innovazione tecnologica all'interno del settore agroalimentare, perché, lo abbiamo detto, è necessario investire innovando. Mi riferisco, ad esempio, alle infrastrutture idriche: soprattutto il Sud, ma anche il Nord, perde la gran parte dell'«oro blu», dell'acqua, e non solo dell'acqua, per l'obsolescenza delle infrastrutture idriche, ma perde in questo modo anche grandi superfici dedite, e da dedicare, all'agricoltura, e noi dobbiamo scongiurare questo.

E poi - anche questo è stato già detto, ma mi piace ribadirlo - l'agricoltore è un po' l'alleato, deve essere considerato l'alleato nella sfida dei grandi cambiamenti della nostra epoca, e il settore agroalimentare deve essere inserito nel ciclo virtuoso dell'economia circolare, oltre che in quello della transizione energetica. Ecco perché ritengo che anche il mondo dell'agricoltura abbia bisogno dell'energia rinnovabile, e quindi è assolutamente necessario accelerare gli iter autorizzativi che vanno in questa direzione. Penso anche che la nuova geografia politica che forse si sta delineando e che è nella mente della Russia, come della Cina - proprio quella di spostare l'asse della geopolitica più a Est - ci deve far riflettere su quanto sia importante, oltre preservare, lo ribadisco, l'autonomia e la sovranità alimentare, la necessità di considerare accordi commerciali strutturati e strutturali che possano portarci anche a ragionare, appunto in termini di intese, con l'America e con i Paesi dell'Africa, anche perché su questo si innesta, secondo me, un altro problema su cui forse dovremmo riflettere (o, comunque, lo stiamo facendo, e ben venga il lavoro di quest'Aula, oggi). Il diritto di accesso al cibo è un grande risolutore dei problemi della disuguaglianza, perché il cibo è legato al welfare, al benessere, e non possiamo pensare di non impostare politiche agroalimentari che considerino anche questi fenomeni, oltre quello dell'immigrazione, che comporta anch'esso, ovviamente, un impegno del nostro Governo ad andare nella direzione di garantire l'accesso al cibo a tutti, per evitare disuguaglianze e anche per frenare quei processi migratori che poi portano anche a forme di disuguaglianza all'interno del nostro territorio.

E, poi, c'è un impegno, che abbiamo già voluto ribadire nel “decreto Energia”, ma che ben si innesta anche nella discussione di oggi, che è quello delle imprese energivore, che devono essere assolutamente supportate.

Devono essere supportate affinché diventino sempre più competitive e, quindi, valorizzino sempre di più il nostro made in Italy che, come ho detto prima, è il driver del nostro successo nel mondo.

Concludo, Ministro, perché ormai è stato già detto tutto. Intervengo per ultima in questa discussione ma avevo piacere di portare anche il pensiero di Italia Viva. Noi siamo accanto al Governo per tutte quelle azioni di sostegno e di supporto efficace e concreto alle aziende del settore, perché davvero crediamo che al centro del nostro motore economico ci sia il settore agroalimentare».