Patriciello: «Non è la sanità privata la causa dei mali di quella pubblica»

Aldo Patriciello oggi a Campobasso

CAMPOBASSO. Manca meno di un anno al redde rationem di politiche e regionali e la sanità resta l’argomento preferito per fare politica, anche per chi non se ne occupa, come l’europarlamentare di Fi Aldo Patriciello.

L’esponente azzurro, intervenuto stamani alla Sala della Costituzione della Provincia, nel capoluogo, ha tenuto a precisare (nell’ambito di un incontro sul futuro dell’Europa, tema peraltro attualissimo), che «In Molise c’è chi vuole costruire dei muri, rifiutando le possibilità fornite dalla mobilità attiva prodotta in sanità».

Insomma, pagella assolutamente insufficiente all’operato della Giunta Toma, poiché diversamente da quanto viene sostenuto dagli ambienti politici regionali, non sarebbero le strutture private convenzionate la causa dei mali per il territorio e per il sistema pubblico.

Poi, un calcio negli stinchi, se possiamo dirlo, anche alle prospettive del nostro territorio, laddove elogia l’Abruzzo per il nuovo ospedale a Vasto.