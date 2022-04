Scelta sindacale libera nelle forze armate, Occhionero (Italia Viva): svolta significativa

ROMA. L'onorevole molisana di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, è intervenuta alla Camera in materia di sindacalizzazione delle forze armate.

«Approviamo la proposta di legge sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Cambio di passo epocale per il comparto della Difesa e Sicure, è l'alba di una nuova condizione per le donne e gli uomini in uniforme che ringrazio per il lavoro profuso a tutela dei nostri confini nazionali e delle nostre libertà e democrazia. Le democrazie non sono un destino ma una scelta che va ogni giorno rinnovata e difesa. Fondamentale è quindi predisporre un nuovo strumento per coniugare lo status di militare costituzionalmente garantito e la tutela dei diritti delle donne e uomini in divisa».