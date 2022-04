Sei domande sull'ambiente dal Movimento 5 Stelle al sindaco Roberti

TERMOLI. I consiglieri Daniela Decaro, Ippazio Stamerra, Antonio Bovio e Nicolino Di Michele, richiamano quelli che furono gli impegni elettorali nel 2019 dell’attuale sindaco, per poi chiederne conto, a quasi 3 anni dalla sua elezione. «Il sindaco Francesco Roberti nelle linee programmatiche per la sua candidatura a sindaco alle elezioni del 2019 formulava il seguente impegno: “Intendiamo lavorare per un Comune ambientalmente sostenibile grazie a: buone pratiche che possano far diventare Termoli una città ecologicamente sostenibile: raccolta differenziata efficiente, prevedendo funzionali isole ecologiche in tutti i quartieri, ma anche bassi consumi energetici di acqua ed energia elettrica, densità di verde urbano, fonti rinnovabili, guardie ambientali, ecc. Implementazione Monitoraggio Ambientale. Valorizzazione del Paesaggio. Riorganizzazione Gestione di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti solidi Urbani, con una premialità per i cittadini virtuosi. Riqualificazione delle aree verdi per una città a misura di bambino e, quindi di famiglia. Bioedilizia. Riqualificazione degli spazi pubblici vincolando parte dei fondi degli oneri di urbanizzazione per l’ordine, la pulizia e il decoro”.

Ora interroghiamo il primo cittadino per sapere in questi tre anni di consiliatura quali delle linee programmatiche indicate in narrativa sono state realizzate, in che modalità e con quali costi per il Comune. Se sono state realizzate isole ecologiche, in quali zone e al servizio di quanti utenti, se sono funzionanti e operative. In caso di risposta negativa chiedono di sapere il motivo della mancata realizzazione in tutti i quartieri. Se sempre in questi tre ultimi anni sono state rinvenute discariche abusive nel Comune di Termoli, se sono state segnalate alle Autorità competenti, quali strumenti di monitoraggio sono stati applicati, quante le sanzioni elevate, quanti gli interventi di bonifica effettuati, quali costi sono stati sopportati dal Comune di Termoli, quanto tempo è trascorso dalla segnalazione o dal rinvenimento delle discariche abusive o dall’abbandono di rifiuti alla pulizia delle aree o alla loro bonifica. Se dopo tale rinvenimento le aree sono state monitorate, con quale frequenza e con quali strumenti. Chiedono altresì di sapere se ad oggi ci sono aree nel Comune di Termoli segnalate come discariche abusive ma ancora non bonificate e nel caso di risposta affermativa il motivo per il quale non si è provveduto a pulire e a bonificare le aree.

Se è stata fatta una mappatura nel territorio comunale delle aree soggette ad abbandono di rifiuti e se per tali aree si sono intensificati i controlli. Se a causa dell’abbandono dei rifiuti in questi anni si sono verificati dei roghi, in caso di risposta affermativa quali azioni sono state intraprese per evitare il verificarsi di tali eventi. Chiedono di sapere se viene rendicontata e relazionata l’attività svolta dalle Guardie Ambientali ed in caso di risposta affermativa chiedono di sapere qual è il rapporto tra costi e benefici dell’attività stessa. Chiedono di conoscere i costi a carico del Comune sopportati in questi tre anni di consiliatura per la pulizia delle aree soggette ad abbandono di rifiuti o a discariche. Se sono state previste premialità per i cittadini virtuosi nella raccolta differenziata. In caso di risposta negativa il motivo per il quale non si è attivata tale premialità. Quali aree verdi sono state riqualificate e quali azioni sono state poste in essere nel campo della Bioedilizia. Se è stata vincolata parte dei fondi degli oneri di urbanizzazione per l’ordine, la pulizia e il decoro della città. Se la risposta è affermativa chiedono di conoscere gli importi destinati e i risultati ottenuti, in caso di risposta negativa chiedono di conoscere la motivazione del mancato vincolo», questo il testo dell’interrogazione.

«La tutela dell’ambiente e quindi della salute, oggetto di un vero e proprio Programma ambiente del MoVimento 5 Stelle, sono sempre state al primo posto nelle nostre battaglie. In prima persona “ci siamo sporcati le mani” andando a ripulire ormai da anni or sono, spiagge e aree verdi o urbane dai rifiuti abbandonati. Far funzionare la macchina delle bonifiche significa interrompere la catena malata di inquinamento, danni alla salute, e investire per il benessere del territorio. Negli anni l’impegno per la tutela dell’ambiente dei nostri parlamentari, ha visto la stesura della legge sugli ecoreati che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti contro l’ambiente: l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività, l’impedimento del controllo e l’omessa bonifica. Con legge Costituzionale del 11 febbraio 2022, n. 1 intitolata: Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2022) entrata in vigore il 09/03/2022 sono state approvate le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione, che introducono per la prima volta dal 1948, tra i principi fondamentali della Carta costituzionale, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Volendo calare nella pratica l’introduzione di questi nuovi principi, a livello amministrativo – centrale o locale occorrerà un’attenta valutazione di qualsiasi opera per determinare, caso per caso, se essa porti più vantaggi all’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi nell’interesse delle future generazioni di quanto nocumento possa causare al paesaggio. In questo quadro giuridico è mossa la nostra azione quali consiglieri comunali del Comune di Termoli al fine di comprendere quali azioni sono state messe in campo dall’attuale amministrazione comunale per il benessere dell’ambiente e a tal fine abbiamo protocollato una interrogazione alla quale il Sindaco di Termoli dovrà rispondere».