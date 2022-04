Bilancio: sì dalla Giunta a disposizioni collegate, Legge stabilità, Bilancio previsione

CAMPOBASSO. “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022 – 2024 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali", “Legge di stabilità regionale 2022”, “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022-2024”: sono i tre provvedimenti approvati dalla Giunta che, unitamente al Documento di Economia e Finanza Regionale, saranno sottoposti all’esame del Consiglio regionale per le conseguenti deliberazioni.

