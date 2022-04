«La destra perde la sua memoria storica», Paduano ricorda donna Assunta Almirante

TERMOLI. «Addio donna Assunta Almirante», il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia Luciano Paduano saluta così la scomparsa, a quasi 101 anni, della moglie dello storico leader politico missino Giorgio Almirante. «Che la terra ti sia lieve. Se n'è andata anche lei, Rafaela Stramandinoli, conosciuta come donna Assunta Almirante, simbolo del Msi. La destra italiana perde la sua memoria storica. Signora sempre elegante e disponibile all'ascolto e a dispensare consigli.

Nella mia vita l'ho incontrata almeno una dozzina di volte, mi ha sempre impressionato la sua mente, una memoria e una lucidità straordinari. Sempre attenta, quando parlava del suo amato Giorgio le brillavano gli occhi. Il loro sogno era quello di realizzare un'Europa dei popoli, pronta ad affrontare i problemi dei territori e non uno scatolone di burocrati. Un'Europa che sviluppasse una economia eterogenea, e non dominata da pochi Stati; un'Europa che rispettasse le Patrie.

Addio Donna Assunta, grazie per ciò che mi hai insegnato, sarò sempre orgoglioso di aver avuto il piacere e l'onore di averti conosciuta. Ora ho in mente la tua telefonata dove ti scusavi per non essere potuta venire a Termoli, assieme al tuo amico Giuseppe Ciarrapico, per l'inaugurazione del mio circolo di Alleanza nazionale intitolato al grande Giorgio Almirante. Ciao donna Assunta, sicuramente tutta la destra italiana ti porterà nel cuore come già fece col tuo grande Giorgio».