Sanità e polemiche, Toma al Caracciolo e Greco (M5S): «Per una gita fuori porta?»

CAMPOBASSO. Nota del portavoce M5S in Consiglio regionale, Andrea Greco, su visita ad Agnone del commissario alla Sanità Donato Toma:

«Mi auguro che la visita di Donato Toma ad Agnone per parlare del futuro dell’ospedale ‘Caracciolo’ non si traduca nell’ennesima gita fuori porta. Purtroppo i precedenti non depongono a suo favore. Basta vedere lo stato in cui versa l’unico presidio di area disagiata, nonostante le promesse e i proclami, mai convertiti in atti concreti.

Tutti i problemi che abbiamo segnalato negli anni restano irrisolti: la carenza di personale medico e infermieristico, l’assenza di macchinari indispensabili come la Tac e gli ambulatori inutilizzati. Tutte condizioni che vanno ad aggravare una situazione già precaria per pazienti e operatori, con questi ultimi chiamati a fare salti mortali per assicurare turni e prestazioni.

L’ultima notizia sul depotenziamento del laboratorio Analisi, trasformato in un punto prelievo, ha accresciuto ulteriormente la preoccupazione dei cittadini, già provati dal lento declino dell’ospedale. C’è poi il problema del Pronto soccorso, dove il personale è chiamato a fare prelievi ed esami, in assenza dei colleghi del reparto Analisi.

Siamo ormai all’assurdo: un tempo il ‘San Francesco Caracciolo’ produceva mobilità attiva, oggi è ridotto ad un contenitore che, gradualmente, si svuota di servizi. Per quanti avessero la memoria corta, ricordiamo che solo grazie all’azione del M5S sono state evitate altre sciagure. Su tutte la chiusura stessa del Pronto Soccorso e della mensa, pronta a passare nelle mani dei privati. E ancora, la ristrutturazione del centro Dialisi, relegato in locali angusti e non a norma. Altri drammi già scritti, ma evitati grazie al nostro intervento. Ci siamo impegnati ancora per favorire la riapertura delle sale operatorie, chiuse da anni. Tuttavia, secondo i piani di Asrem, anche sulla riapertura di quelle moderne sale si sta consumando l’ennesima presa in giro dei cittadini. Ad Agnone, infatti, si eseguono solo operazioni di bassissima entità, ben distanti dagli interventi in day-surgery previsti dal decreto Balduzzi.

Come forza di opposizione abbiamo fatto il possibile per la salvaguardia e il rilancio dei servizi esistenti. Che, di contro, una politica scellerata e senza alcuna capacità di programmazione continua a diminuire, se non azzerare. Oggi Donato Toma è il dominus della sanità regionale, ha voluto il sub-commissario, Giacomo Papa, e nominato il Direttore generale di Asrem, Oreste Florenzano.

Insomma, è l’unico responsabile di quanto accade. Lunedì 2 maggio il commissario Toma tornerà ad Agnone, probabilmente con l’intento di gettare fumo negli occhi a cittadini e amministratori. Ma è ormai evidente che per cambiare rotta in sanità bisogna mandarlo a casa. Altrimenti, continueremo a fare i conti con una sanità malata, che penalizza in particolare i più deboli e indifesi».