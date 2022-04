Difesa, Occhionero (Italia Viva): “Rendere più attrattive le carriere iniziali nelle forze armate”

ROMA. “Le sfide complesse di questo delicato momento storico hanno fatto emergere con maggiore chiarezza l'inadeguatezza della legge Di Paola per il reclutamento del personale militare”.

Così Giuseppina Occhionero, capogruppo di Italia Viva in Commissione Difesa, sul provvedimento di legge che delega al governo la revisione dello strumento militare nazionale.

“Finalmente approda in aula con il nostro voto favorevole il provvedimento di legge. Il deterioramento dello scenario di sicurezza e il mondo in continua trasformazione hanno messo in evidenza la necessità di rendere più attrattive le carriere iniziali nelle forze armate salvaguardando lo standard operativo necessario. Oggi è più che mai necessario dotare le forze armate di strumenti sempre più moderni, dati i conflitti non ancora sopiti. Pace e prosperità in democrazia richiedono investimenti sempre maggiori.

La democrazia non è un destino, ma una scelta che va rinnovata e difesa sempre. Basta con la retorica contro i carri armati: difesa e sicurezza sono presidio di pace".