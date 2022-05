Bilancio regionale, M5S: "Persi 100 milioni in derivati finanziari"

CAMPOBASSO. Domani, mercoledì 11 maggio, i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale terranno una conferenza stampa per parlare di bilancio, di come la Regione ha perso 100 milioni in derivati finanziari e di cosa si può fare per non perdere altro denaro.

L'appuntamento è per domani, mercoledì 11 maggio 2022, alle ore 11.00 a Campobasso, presso la sede del Consiglio regionale in via IV Novembre 87.