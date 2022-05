«Attacco hacker a siti istituzionali gesto gravissimo e intimidatorio», parla la Occhionero (Italia Viva)

ROMA. “L’attacco hacker in corso ad alcuni siti istituzionali è un gesto molto grave e di minaccia all’Italia da parte di realtà molto vicine alla Russia”. Commenta così in una nota Giuseppina Occhionero, capogruppo di Italia Viva in Commissione Difesa, l’attacco hacker rivendicato dal collettivo filo-russo Killnet che sta impedendo l’accesso ai siti di Senato, Difesa e Istituto superiore di sanità. “Attacchi simili al sistema di cybersicurezza non sono episodi secondari, ma rappresentano uno dei fronti con i quali si minano le infrastrutture cruciali del nostro Paese. Il fatto che arrivi da Killnet, un gruppo di hacker vicino alla Russia, ci ricorda una volta ancora quanto questo paese stia minacciando l’Occidente in forme e modalità diverse, cercando di destabilizzarne l’ordine” conclude.