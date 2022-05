Piattaforme petrolifere, le compagnie devono pagare i tributi locali

VASTO. Anche le compagnie petrolifere devono pagare le tasse per piattaforme marine. A darne notizia è il senatore Gianluca Castaldi, soldi che finiranno nelle tasche dei seguenti comuni: Vasto, Torino di Sangro, Vasto, Giulianova, Pinento, Roseto degli Abruzzi, Silvi e Petacciato.

"Imponibilità Ici e Imu sulle opere costruite in mare: anche i petrolieri devo pagare le tasse!! Una lunga battaglia finalmente vinta!

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio il decreto con cui il Mef individua i Comuni a cui spetta l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine. Il provvedimento, firmato dal ministro il 28 aprile di concerto con Mite, ministero dell’Interno e ministero della Difesa, richiama il decreto Fiscale (n. 157/2019) con cui è stata appunto prevista l’istituzione di un’apposita imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) in sostituzione di qualsiasi altro prelievo locale.

È quella che ritengo una vittoria anche personale, avendo-con una interrogazione - nel 2015 - insieme ai colleghi Girotto e Petrocelli - posto il problema della imponibilità dell’Ici e Imu sulle opere costruite in mare, stante all’epoca la alta conflittualità creatasi tra Comuni e società petrolifere sull'accatastamento delle piattaforme in mare.

Ricordammo, allora, che dal 2005, la Suprema corte di cassazione, sezione V tributaria, con la sentenza n. 13794, aveva riconosciuto il potere impositivo ICI dei Comuni sulle opere site nel mare territoriale ed ha dichiarato l'irrilevanza a fini impositivi di tale allocazione, per essere il mare territoriale di appartenenza dello Stato italiano.

Ora, finalmente, a quei comuni (oltre che ad altri) che contestavano le onnipotenti società petrolifere, spetterà il gettito, inclusi quelli in cui si trovano “terminali di rigassificazione di gas naturale”; gettito che, a decorrere dal 2022, avverrà direttamente allo Stato e agli Enti locali interessati tramite modello F24.

Sui 27 comuni interessati per l’Abruzzo - nell’articolo 2 del decreto Mef elenca questi Comuni beneficiari (con le relative piattaforme): Casalbordino, Torino di Sangro e Vasto in provincia di Chieti; Giulianova, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Silvi in provincia di Teramo.

Per il Molise il Comune di Petacciato.

Sono passati 7 anni per poter affermare che tutti devono pagare le tasse, anche le piattaforme petrolifere! È stata dura, lunga... ma ce l’abbiamo fatta!"