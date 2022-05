Turnover di incarichi nella giunta Silvestri, Saburro vice sindaco e Pollace all'Ambiente

CAMPOMARINO. Si assesta la maggioranza, o meglio la composizione della Giunta, nell'ultimo biennio, ormai, dell'amministrazione Silvestri a Campomarino.

Dopo le dimissioni dalla delega all'Ambiente, Antonio Saburro è stato nominato vice sindaco. Prende il posto di Rossella Panarese. La delega all'Ambiente va ad Anna Pollace.

Il decreto del sindaco Piero Donato Silvestri.

PRESO ATTO delle determinazioni concertate in maggioranza con il vice sindaco, Rossella Panarese, ed in particolare la modifica in ordine all’assegnazione della carica di Vice Sindaco;

CONSIDERATO che l'esigenza di procedere alla sostituzione della figura del vice sindaco, risiede esclusivamente nella finalità di meglio calibrare l'impegno amministrativo dell'assessore Rossella Panarese impegnata nella quotidiana attività di svolgimento delle deleghe già affidate, alle quali viene aggiunta una ulteriore di particolare rilievo, peso e responsabilità;

detta sostituzione non comporta alcuna valutazione sulle qualità personali e/o professionali dell’attuale vice sindaco e assessore Rossella Panarese, qualità ben note e qui pienamente confermate e che illimitato permane il riconoscimento da parte del Sindaco per l'impegno profuso durante il periodo di assunzione da parte della stessa nell’espletamento della carica di Vice Sindaco;

PRESO ATTO dell’opportunità di dare piuttosto corso in modo ordinato e costruttivo a un complessivo processo di crescita politico/amministrativo, dando spazio alle diverse sensibilità che costituiscono la maggioranza, garantendo alternanza nella condivisione delle responsabilità amministrative e nel contempo la piena e sempre maggiore efficiente operatività del programma politico;

VISTO il proprio decreto n. 1/2022 a mezzo del quale si è conferito l’incarico in favore del consigliere Luigi Romano di studio ricerca e approfondimento nelle seguenti materie: Porto Turistico, Protezione Civile, Relazioni internazionali e Finanziamenti Europei e relazioni con le altre Autonomie Territoriali e Manutenzione e Patrimonio Comunale;

VISTO il proprio decreto n. 2/2022 a mezzo del quale si è conferito l’incarico in favore del Cons. Massimo Antonio Balante di studio ricerca e approfondimento nelle seguenti materie: Demanio Marittimo,Competitività e Project Financing;

RITENUTO di modificare l’attribuzione delle attuali deleghe conferite in favore dei componenti della Giunta Comunale così disponendo: PANARESE Rossella, restano confermate le deleghe alle Politiche Sociali, Istruzione, Formazione Professionale; viene revocata la carica di vice sindaco e viene al contempo conferita la delega al personale, sinora riservata dallo scrivente alla propria competenza;

SABURRO Antonio, restano confermate le deleghe all’ Urbanistica, Edilizia Scolastica, Edilizia Residenziale Pubblica; viene inoltre conferita la carica di Vice Sindaco;

POLLACE Anna, restano confermate le deleghe ai Lavori Pubblici, Impianti, Infrastrutture, Energia e diversificazione impianti energetici, con esclusione del Demanio Marittimo giusta la previsione di cui al Decreto Sindacale n.2 del 13.01.2022; viene al contempo conferita la delega all’Ambiente;

D'EGIDIO Michele, restano confermate le deleghe a Turismo e Sport, alle Attività Produttive e Commercio.