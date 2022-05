Panarese: grazie a tutti coloro che mi hanno dato collaborazione, al lavoro per Campomarino

CAMPOMARINO. Rompe il silenzio dopo la staffetta nel ruolo da vice sindaco col collega di Giunta Antonio Saburro, l'ex numero due dell'amministrazione Silvestri, Rossella Panarese.

Cambiano gli equilibri, all’assessore Panarese vengono confermate tutte le deleghe: Politiche Sociali, Istruzione, Formazione Professionale con l’aggiunta della delega al personale, fino ad ora di competenza del sindaco.

Il cambiamento è dovuto “all’opportunità di dare corso in modo ordinato e costruttivo a un complessivo processo di crescita politico/amministrativo -si legge nel decreto sindacale - dando spazio alle diverse sensibilità che costituiscono la maggioranza, garantendo alternanza nella condivisione delle responsabilità amministrative e nel contempo la piena e sempre maggiore efficiente operatività del programma politico”.

Rossella Panarese, nel confermare il suo impegno e supporto all’attuale maggioranza, desidera ringraziare quanti hanno collaborato nell’espletamento delle funzioni di vicesindaco. L’esponente di Fratelli d’Italia estende i ringraziamenti a tutto il personale del Comune di Campomarino, al Comando della Polizia Municipale, alla stazione dei Carabinieri e alle associazioni di volontariato del territorio: City Angels, Aisa, Protezione Civile e tutti coloro che si sono prodigati nel percorso compiuto in questi tre anni. Un periodo inteso e non privo di difficoltà a causa delle tante problematiche affrontate, non ultime quelle dovute alla pandemia. È stato tanto il lavoro svolto, in particolar modo nell'ambito a me riservato e di mia competenza.

Un lavoro - conclude l'assessore Panarese - che auspico proseguirà nei prossimi anni di mandato nell’interesse della collettività e del bene comune.