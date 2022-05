Nel basso Molise l'attesa per la presentazione delle liste

BASSO MOLISE. Sono cinque i comuni del basso Molise che andranno al voto il prossimo 12 giugno e che vedranno oggi a mezzogiorno il traguardo della presentazione delle liste.

A Petacciato, dove il sindaco uscente Roberto Di Pardo si ricandida, dovrebbe sfidarlo col sostegno dell’attuale opposizione, l’avvocato Giuseppe Franceschini, il varo della lista è attesa in queste ore, chiaramente in tempo utile per partecipare alla competizione elettorale.

A Guardialfiera, invece, dovrebbe candidarsi solo il primo cittadino uscente, Vincenzo Tozzi, salvo clamorose sorprese in zona Cesarini. Sfida vibrante quella che si profilerebbe anche a San Felice del Molise, con l’ex sindaco Corrado Zara che tenta la riconquista dell’amministrazione di minoranza linguistica croata contro l’uscente Fausto Bellucci, la cui ricandidatura è data per probabile, ma l’ufficialità si avrebbe oggi.

Sergio Sammartino in campo per continuare il suo mandato da capo dell’amministrazione di Montemitro, altra località di minoranza linguistica croata, dovrebbe fronteggiarlo Angelo Masi. Infine, Montelongo, il sindaco Nicolino Macchiagodena non si ricandiderà, la sfida sarà a tre: Michele De Michele, Luca Montanaro e Valentino Macchiagodena.