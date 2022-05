Chieuti al voto: Costantina Tavani e Donato Rogato sfidano il sindaco Diego Iacono

CHIEUTI. Sono circa mille i Comuni in Italia, interessati alla tornata elettorale 2022 delle elezioni amministrative che si terrano in data 12 giugno. Anche Chieuti tornerà a scegliere il proprio Sindaco. In questa tornata elettorale, i candidati sindaci ne sono tre, con altrettante liste. A sfidare il sindaco uscente Diego Iacono, della lista “Chieuti Libera”, ci saranno Costantina Tavani della lista “Siamo Chieuti” e Donato Rogato della lista “Chieuti nel Cuore”.

Lista Chieuti Libera

Candidato sindaco: Diego Iacono

Candidati al Consiglio comunale:

Umberto Amoroso

Concetta Caputo

Michele Di Lucia

Amelia Gabriele

Fabio Galantino

Laura Ianziti

Nicola Leone

Dalila Rossini

Rosa Vannella

Flaviano Vitulli





Lista Siamo Chieuti

Candidato sindaco: Costantina Tavani

Candidati al Consiglio comunale:

Antonio Colonna

Michelangelo Dambra

Filomena A. Fiadino

Gabriele D’Agruma

Piero Antonio Gallucci

Grazia Anna Grima

Nunzia Giorgia Paglione

Giorgia Polce

Antonio Torzilli

Nicola Sanzio Zirillo





Lista Chieuti nel Cuore

Candidato sindaco: Donato Rogato

Candidati al Consiglio comunale:

Maria Grazia Brunetti

Tania Camporeale

Fortunato De Felice

Vincenzo Di Mattia

Anna Giorgia Florio

Mariasole Gabrielli

Matteo Ionata

Walter Petronzi

Vincenzo Russo

Nicola Vitulli