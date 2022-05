Ex "Fuori Rotta" e trasparenza, torna a farsi sentire Mario Orlando

TERMOLI. Torna a farsi sentire l'ex presidente della IV commissione nell'amministrazione Sbrocca, l'attuale vicesegretario dem del circolo di Termoli, Mario Orlando.

«Bando per la gestione del locale sopra il “Lido Panfilo”: l’Amministrazione spieghi i criteri di assegnazione.

Lo scorso 15 aprile la giunta comunale di Termoli ha approvato una delibera nella quale si apre la procedura di affidamento del locale che si trova al piano strada del complesso balneare denominato ‘Lido Panfilo’.

Bene, da un lato apprendiamo con piacere la volontà di dare decoro (si spera!) ad un edificio così centrale e così trascurato da anni, dall’altro però non possiamo fare a meno di notare come ancora una volta la tanto decantata amministrazione trasparente resti solo uno slogan.

Mi riferisco al concorso per avvocati, che ha visto partecipare la figlia ed il genero di un consigliere comunale; questo è lecito amministrativamente, ma non è politicamente ed eticamente corretto.

E la scarsa trasparenza si trova anche nella Delibera di Giunta per l’affidamento del locale all’inizio del Lungomare nord.

Si legge infatti nella Delibera, in cui si chiede “…ai fini della partecipazione alla procedura di gare, una pluriennale solidità economica dei soggetti partecipanti ed una comprovata esperienza nella titolarità e gestione delle attività demaniali marittime.”

Mi chiedo: perché chi dovrà gestire un locale di ristoro deve avere esperienza nelle attività demaniali marittime se, in verità, le pertinenze di quel locale riguardano effettivamente solo il bordo strada e non ricadono nemmeno per un centimetro sulla spiaggia?

Se quel locale è destinato a diventare un bar o un ristorante, perché non viene data la possibilità ai giovani o a chi non ha nulla a che fare con precedenti attività nel settore della balneazione?

Questa amministrazione, che già si è distinta in questi anni per non aver fatto assolutamente nulla di utile per la città, adesso dà la conferma della sua assoluta mancanza di prospettiva e di visione dal punto di vista strategico, economico e turistico, una cecità assoluta che di fatto preclude ai giovani la possibilità di intraprendere qualsiasi iniziativa imprenditoriale.

I giovani di Termoli ancora una volta dovranno rassegnarsi a realizzare i loro sogni e le start up nelle regioni limitrofe, se non addirittura all’estero.

Con questo non intendo dire che l’Amministrazione deve ricoprire il ruolo di un’agenzia di collocamento, ma che il compito della politica è quello di creare prospettive per i cittadini e soprattutto per i giovani.

Aggiungo a questo anche l’amarezza per non vedere assegnata la Bandiera Blu

alla nostra città, visto che tra le motivazioni non c’è assolutamente quella che madre natura ci ha donato, cioè un mare cristallino (con una qualità delle acque eccellente certificata anche dai dati riportati dall’Arpa) e delle spiagge ampie e accoglienti, ma sicuramente è dovuta alla scarsità di servizi che la città offre ai suoi turisti.

Sarebbero questi motivi tutti ben solidi per fare battaglia: ma il Movimento 5 Stelle e la consigliera Stumpo che non perdevano occasione per favorire la disinformazione, al punto di lamentarsi persino dei fiori sul Corso (!), ora si sono assopiti, oppure sono così presi dal presenziare ogni commissione che si dimenticano delle sorti dei Termolesi».