Eletta all'unanimità la direzione regionale di Articolo 1-Mdp Molise

Politica in circolo

Politica in circolo gio 26 maggio 2022

CAMPOBASSO. Si è tenuta venerdì 20 maggio 2022 presso la sala del dopolavoro ferroviario di Campobasso l'assemblea regionale di Articolo 1, al termine della quale è stata eletto all'unanimità la direzione regionale. Prosegue pertanto il percorso di radicamento territoriale ed organizzazione del partito regionale. A tenere banco la discussione sull'introduzione della soglia di sbarramento al 5% della nuova legge elettorale.

«Si tratta di un colpo alla democrazia rappresentativa-ha commentato il neo segretario regionale Francesco Totaro. Un fatto gravissimo anche per le modalità con cui si e' arrivati a tale risultato. Noi avvieremo da subito un dialogo con le forze politiche, i movimenti civici, le associazioni che si rivedono nei valori della sinistra per costruire insieme a loro una lista aperta e plurale con cui parteciperemo alla prossima tornata elettorale. Non saranno di certo i giochi di palazzo a fermare il lavoro e gli obiettivi che ci siamo prefissati».

«Per l’individuazione del candidato alla presidenza della Regione, la scelta deve essere fatta in Molise, senza interferenze romane. Non escludiamo le primarie di coalizione. Noi proponiamo una coalizione larga, che tenga fuori partiti, movimenti e personaggi che hanno fatto parte della maggioranza Toma, con alla guida della coalizione una personalità appartenente al mondo della Sinistra. Aperto anche il cantiere sul programma che punterà nelle prossime settimane a meglio delineare le proposte di Articolo 1 in materia di sanità, lavoro e lotta alle diseguaglianze».

Componenti Direzione Regionale:

Massa Augusto

Di Francia Salvatore

Barone Gervasio

Di Giacomo Francesco

Carmosino Antonio

Cannito Maria

Di Ciuccio Fiore

Colicchio Nicolino

Antonelli Tiziana

Leva Danilo

Ucci Fabiano

Di Nezza Giuseppe

Ionata Aurelio

Filippo Bambina

Stefanelli Fernando

Attademo Giuseppe