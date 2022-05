Sciopero nel mondo della scuola, solidarietà dalla Testamento ai docenti

ROMA. Sullo sciopero nel mondo della scuola è intervenuta Rosa Alba Testamento, deputata eletta nel Molise (Alt).

«Comprendo pienamente le motivazioni dei docenti in sciopero poiché anche io appartengo alla stessa categoria.

Esprimo, quindi, a loro la mia più completa solidarietà.

È necessario che i media diano spazio e voce alle rivendicazioni degli insegnanti, spesso vittime di luoghi comuni.

Siamo di fronte ad una categoria, quella dei docenti, che pur entrando nelle classi dopo un lungo e faticoso percorso di studio e di formazione, continua a subire notevoli umiliazioni, non venendo ascoltata e con una retribuzione ancora inadeguata rispetto agli standard europei. Comprendo anche quei docenti che scelgono di non scioperare non perché non ne condividano le ragioni ma perché delusi da esperienze precedenti, hanno perso la speranza di cambiare le cose».