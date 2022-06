Verso l'autostrada a 4 corsie: incontro di Federico e Nola in Campania

CAMPOBASSO. «Qualsiasi infrastruttura va concordata con i rappresentanti delle comunità coinvolte».

Verso la Termoli-San Vittore, così il deputato Antonio Federico introduce l'incontro avuto in Campania.

«Seguendo questo assunto, e tramite la collega Margherita Del Sesto, questa mattina ho risposto alla richiesta d'incontro dei vertici del Comune di Mignano Monte Lungo.

Insieme al consigliere regionale molisano Vittorio Nola, al sindaco Andrea De Luca e al vicesindaco Antonio Verdone, abbiamo fatto il punto sul collegamento molisano con l'autostrada A1 che dovrebbe individuare proprio Mignano come sede di casello.

Il confronto ha fatto perno sul question time che presentai al ministero delle Infrastrutture nel marzo scorso.

In quella sede ottenemmo conferma del fatto che il collegamento tra la variante di Venafro e l’autostrada A1 fosse all’interno del Contratto di Programma sottoscritto tra Mims e Anas. In tutto, 13 chilometri. I primi 5,6 già sono stati finanziati con 100 milioni di euro di fondi Fsc 2021-2027, mentre in merito alla restante parte il Mims ha già annunciato risposte entro agosto.

Entro quella data il ministero dovrà completare le attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'intero intervento e sempre entro quella data presenterò una nuova interrogazione in commissione Ambiente, competente in tema ‘strade’, per avere certezze sui tempi, i costi e la definizione di un cronoprogramma.

Nelle prossime settimane, inoltre, incontrerò anche i vertici Anas per capire quale sarà il tracciato grazie al quale il Molise avrà accesso diretto all’autostrada A1.

Come ho sempre detto, ritengo questa infrastruttura determinante per lo sviluppo del Molise e di parte della Campania.

Per questo è per me doveroso incontrare chi è chiamato a tutelare gli interessi dei cittadini, come fatto nelle scorse settimane a Venafro e stamattina a Mignano».

Galleria fotografica