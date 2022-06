"No alla guerra", il leader nazionale del Prc Acerbo martedì a Termoli

TERMOLI. Il Partito della Rifondazione Comunista del Molise invita organizzazioni politiche, sigle sindacali, comitati portatori di interesse sociale e cittadini tutti, domani, martedì 7 giugno, alle ore 18.30, presso il Circolo Arci Danzika, in via Polonia a Termoli all’assemblea pubblica per la pace, contro la guerra e l’aumento delle spese militari. «Disertare i guerrafondai, costruire l’alternativa alle guerre per un Molise solidale. No alla guerra. Ne parliamo con Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Prc-Se. La nostra è una iniziativa unica nel Molise, con la presenza del segretario nazionale di un partito di vera opposizione alle politiche neoliberiste del Governo Draghi».

Galleria fotografica