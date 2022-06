Donato Rogato e Costantina Tavani sfidano Diego Iacono a Chieuti

CHIEUTI. Anche la comunità di Chieuti al voto domenica, tre le liste in lizza.

La lista N° 1 “Chieuti nel cuore”, ha come candidato sindaco Donato Rogato; i candidati alla carica di consigliere comunale sono: Maria Grazia Brunetti; Tania Camporeale; Fortunato De Felice; Vincenzo Di Mattia; Anna Giorgia Florio; Mariasole Gabrielli; Matteo Ionata; Valter Petronzi; Vincenzo Russo; Nicola Vitulli. “Il momento del cambiamento è arrivato. Ciò che conta ora è non dare credito al destino, non incoraggiare la rassegnazione, il pensiero che nulla può cambiare. Il momento della svolta è arrivato e noi di Chieuti nel cuore, fin da subito; inizieremo con serietà ed abnegazione un lavoro rivolto a lasciare ai nostri bambini un paese migliore rispetto a quello che abitano oggi. Diventare artefici del nostro futuro attraverso una politica in cui scorra, incessante, la volontà di amare Chieuti per migliorarla. Questo è, e sarà il nostro compito, perché il meglio dovrà ancora venire”. Si presenta così “Chieuti nel cuore”, progetto politico nato dall’intento comune di migliorare le condizioni sociali, aggregative ed economiche del paese e per salvaguardare le origini, le tradizioni e lo sviluppo della comunità. Questi i punti più importanti del programma elettorale. Agricoltura: attivazione Sportello per l’Agricoltura con promozione delle informazioni utili ai finanziamenti. Favorire lo sviluppo della cooperazione e dell’iniziativa privata, promuovendo una moderna agricoltura. Costituzione di un Consorzio pubblico-privato per la promozione di prodotti agricoli biologici. Sanità e servizi sociali: in collaborazione con l’ASL e i servizi sociali, attuare corsi di ginnastica riabilitativa in collaborazione con l’A.S:P Castriota – Corroppoli. Attivazione della biblioteca e ludoteca comunale e di una sala multimediale. Organizzazione di viaggi ricreativi per anziani in località termali. Scuola – Cultura – Sport: tutela del patrimonio linguistico e culturale arbëreshë, valorizzazione del territorio, salvaguardia delle tradizioni tra cui la Corsa dei carri. Migliorare le strutture scolastiche e sportive e attivazione del Teatro comunale. Artigianato – Commercio – Industria: nuova pianificazione urbanistica della zona PIP, sostegno alle iniziative imprenditoriali e favorire l’apertura di attività finalizzate allo sviluppo della Marina. Turismo: Promozione di progetti mediante Project Financing, sviluppo della Marina tramite una nuova pianificazione urbanistica e la realizzazione di infrastrutture necessarie alla valorizzazione della stessa. Valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico di Chieuti. Conservazione dell’operatività della Stazione ferroviaria in vista al nuovo tracciato ad opera di Ferrovie dello Stato e la realizzazione di un porticciolo turistico con attracco per le isole Tremiti per piccole imbarcazioni. Servizi – Ambiente – Territorio: riduzione graduale delle tasse comunali, organizzare nuovamente le colonie estive e miglioramento ed interventi sulla zona franosa. Urbanistica e lavori pubblici: redazioni di piani attuativi per lo sviluppo della Marina e promozione di villaggi turistici. Rifacimento delle strade rurali e realizzazione di un marciapiedi che collega il villaggio Fantina fino allo scalo ferroviario. Completamento del lungomare e realizzazione di strutture sportive a Marina di Chieuti. Ampliamento del cimitero comunale.

La lista N°2 “Siamo Chieuti” ha come candidato sindaco Costantina Tavani, unica donna a inseguire la carica di primo cittadino. I candidati alla carica di consiglieri comunali sono: Antonio Colonna; Gabriele D’Agruma; Michelangelo Dambra; Filomena Adele Fiadino; Piero Antonio Gallucci; Grazia Anna Grima; Nunzia Giorgia Paglione; Giorgia Polce; Antonio Torzilli; Sanzio Nicola Zirillo. Amore incondizionato per Chieuti, paese dalle notevoli ricchezze di natura e cultura da riscoprire e la necessità di ricreare le relazioni di un tessuto sociale disgregato, al centro del programma di questa lista. “Ognuno di noi è parte di voi. Ognuno contribuirà a costruire valore, sviluppo e certezze. Siamo pronti a lavorare insieme con un reciproco scambio di idee e proposte, camminando insieme tutti, senza lasciare nessuno indietro”, scrive il candidato sindaco sui social. “Siamo Chieuti persegue l’obiettivo di non disperdere energie sane e riportare con più forza la voce dei cittadini nell’Amministrazione. L’ascolto è alla base delle nostre azioni con l’obiettivo di entrare in relazione condividendo problematiche e trovandone la soluzione. Per fare tutto ciò è necessaria competenza e professionalità”, ci fanno sapere i candidati della lista, aggiungendo che: “Il cuore del programma è costituito innanzitutto da alcuni valori da noi condivisi, ossia la cura e le relazioni”. Vediamo brevemente alcuni punti fondamentali del programma. I cittadini, parte attiva del programma, progettare e produrre con la partecipazione attiva di essi. Sinergia tra pubblico e privato al fine di realizzare politiche sociali, azzerando le disuguaglianze e cercando nella diversità un valore aggiunto. Per le politiche giovanili, investire risorse sui giovani che sono il volano della ripartenza e implementazione e rinnovamento di spazi comuni come luoghi di ritrovo. Per l’agricoltura verrà avviato un processo di sviluppo dell’agroalimentare per favorire la promozione sul territorio. Verrà valorizzato e reso protagonista il bosco tramite attività olistiche. Nell’ambito della sicurezza e protezione civile, saranno sensibilizzati bambini e ragazzi al concetto di protezione; per la sicurezza verrà rafforzato il controllo sul territorio. Per l’urbanistica, salvaguardia della costa, dei mari e dei fondali per migliorare la qualità dell’ambiente e favorire così il turismo balneare. Revisione del piano regolatore generale. Sempre per il turismo si valorizzeranno i prodotti enogastronomici e verranno creati una serie di eventi come festival e rassegne per rendere Chieuti un ambiente dinamico. Cultura e sport: la tradizione verrà messa al centro di un’offerta formativa per i bambini e ragazzi; nei più piccoli verrà accresciuta l’educazione sportiva al fine di investire sulla loro salute. Si punterà sulla trasparenza amministrativa. Per la transizione ecologica, la scelta del rinnovabile sarà una priorità da mettere in atto con la finalità di ribassare l’emissione di anidride carbonica; salvaguardia della biodiversità marina e tutela del patrimonio boschivo. In programma anche molte attività rivolte agli anziani come l’assistenza domiciliare.

La lista N°3 “Chieuti Libera” ha come candidato sindaco, il sindaco uscente Diego Iacono. Tra i candidati alla carica di consiglieri, sia persone già facenti parte dell’Amministrazione, sia volti nuovi; i loro nomi: Umberto Amoroso; Concetta Caputo; Michele Di Lucia; Amelia Gabriele; Fabio Galantino; Laura Ianziti; Nicola Leone; Dalila Rossini; Rosa Vannella; Flaviano Vitulli. “Abbiamo realizzato tanti progetti, altri sono in itinere, questo è l’indirizzo che vogliamo dare per i prossimi 5 anni. A questa programmazione si potranno aggiungere tutte le opportunità di finanziamento che, con la dedizione e l’impegno già dimostrato, potremmo cogliere a beneficio del territorio e dei cittadini”; queste sono le parole di presentazione della lista “Chieuti Libera” del candidato e sindaco uscente Diego Iacono. Numerosi i progetti portati a termine nel corso del suo mandato, per questo ama definirsi non un politico, ma un amministratore. “Sono tante le idee e le proposte che stiamo portando avanti, alcune sono già state programmate e verranno realizzate a breve, altre sono state proposte dai candidati di “Chieuti Libera”, dal gruppo di lavoro e dal Sindaco, e già valutate positivamente sul piano della fattibilità”, precisano i candidati della lista. Tra queste idee ci sono: l’utilizzo di energie rinnovabili; la realizzazione di un’area dedicata alla vendita al dettaglio dei prodotti a chilometro zero dei coltivatori locali; la promozione del marchio “Porta della Puglia”; attivazione navetta estiva per la Marina; restyling dell’ingresso della Marina; bagni per spiagge libere e corsia di scivolo per i natanti. Vediamo alcuni punti più importanti del programma. Per l’ambito culturale verrà promosso l’associazionismo con particolare attenzione ai giovani ed agli anziani; apertura di una biblioteca comunale; predisposizione della Sala di incisione e sala Multimediale già realizzata; promozione evento “Carri in festa” e apertura di un tavolo istituzionale per estrapolare la legge regionale sulla “Corsa dei carri” già ottenuta. Per l’agricoltura si valuterà un progetto associativo tra i Comuni limitrofi finalizzato al miglioramento dei servizi agli agricoltori, predisposizione di un’area dedicata alla vendita al dettaglio dei prodotti agroalimentari locale e impegno per ottenere su di essi il marchio IGP. Turismo: Riqualificazione del centro storico; creazione di un portale per il rilancio turistico e realizzazione dell’info Chieuti; promuovere il marchio “Porta della Puglia” già registrato e servizio navetta per il periodo estivo verso la Marina. Marina di Chieuti: difesa della costa e spiagge attrezzate; restyling dell’ingresso della Marina e attuazione di strategie per la destagionalizzazione turistica; manutenzione dei marciapiedi e ultimazione nuovo manto stradale. Territorio ed ambiente: nuova segnaletica stradale posti auto; riassetto dell’area PIP e riqualificazione dell’area; ripristino dei paesaggi boschivi e riconversione area boschiva Campo di Bove; rivalutazione dell’intero percorso della Corsa dei carri. Energia: realizzazione di impianti di energie rinnovabili; installazione di colonnine per ricaricare mezzi elettrici. Sport e attività socio -ricreative: sostegno alle iniziative di ogni attività giovanile e realizzazione area barbecue, adiacente all’area fitness già realizzata.