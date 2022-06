Ultimi colpi di campagna elettorale, i comizi di chiusura a Petacciato

PETACCIATO. Si è chiusa una campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco che vede sfidarsi l'uscente primo cittadino Roberto di Pardo e l'avvocato Giuseppe Franceschini. Due esperti in materia amministrativa che in questo ultimo mese di campagna "infuocata" non si sono certo risparmiati le bordate anche sul piano personale; ma si sa in piccoli centri ci si conosce tutti e tutto ed allora in amore e in "guerra" tutto e il contrario di tutto è lecito, magari senza superare il limite del buongusto.

Gli ultimi teatri di scontro dialettico, l'ampia piazza alle case vecchie Belgioioso su un piano rialzato ha parlato la lista W Petacciato W del Sindaco Di Pardo e la sua giunta,mentre in fondo a Viale Pietravalle di fronte al loro locale sede di partito nello spazio del locale Oasi, hanno parlato i membri della lista numero 1 Amala Petacciato del candidato sindaco avvocato Franceschini.

Tanti neofiti della politica e qualche esperto come Lina Zucaro e Giuliana Ferrara, che hanno accusato la giunta uscente di arroganza e di essere stati inermi per quasi tutti i 5 anni e che solo nelle ultime settimane hanno dato segno della loro presenza in termini di lavori fatti per la comunità, hanno biasimato la paventata costruzione di una sorta di deposito rifiuti che sarebbe dannoso soprattutto per la comunità in fatto si salute, insomma quello di Franceschini un discorso lungo quasi 20 pagine dettagliato a delegittimare il suo avversario politico.

In piazza Belgioioso, con a occhio molta più gente probabilmente più capiente come piazza, Il sindaco uscente, Tonino Di Pardo bersaglio insieme al sindaco nei precedenti comizi ,di accuse e polemiche con i nuovi e vecchi consiglieri, nei loro interventi non hanno certo offerto l'altra guancia ed hanno risposto punto a punto con numeri e documenti ad ogni accusa mossa nei confronti della loro gestione, soprattutto ad un video che la lista Amala ha fatto girare sui social nelle ultime ore riguardanti le spettanze Isi e tari che le piattaforme petrolifere dovrebbero versare al comune di competenza, in questo caso Petacciato, il video dove si dice che Di Pardo sarebbe stato indagato per abuso d'Ufficio aggravato, non ha turbato più di tanto lo stesso di Pardo, che nel suo intervento ha rimandato le accuse nei suoi confronti al o ai mittenti qualche centinaia di metri più a sud.

Insomma una campagna che vedrà se ha fruttato per l'uno o per gli altri domenica sera ma che forse ha perso un po' del fascino di molti anni fa quando invece di far fare a noi cronisti un continuo andirivieni da una postazione all'altra, i due schieramenti decidevano anche per sorteggio chi l'ultimo giorno di campagna parlare prima e subito dopo gli altri e poi vuoi mettere quando parlavano uno su un balcone di una famiglia elettore e gli altri a guardarli su di un balcone adiacente ascoltando e rispondendo subito dopo quando sarebbe stato il proprio turno, ma quelli erano altri tempi, ma soprattutto era un'altra politica, oggi siamo tutti un po' cambiati, oggi poi siamo tutti social dipendenti.

Auguri ai contendenti e non dimentichiamoci che lo sguardo deve chiunque vinca essere soprattutto verso Petacciato.

